快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

一堆家長無證硬闖看「鬼滅之刃」！影城怒了：這裡不是教壞小孩的地方

聯合新聞網／ 綜合報導
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台上映級別為輔12級，未滿12歲之兒童不得觀賞。擷自木棉花Threads、木棉花提供
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台上映級別為輔12級，未滿12歲之兒童不得觀賞。擷自木棉花Threads、木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於本月8日在台上映後，讓所有粉絲為之瘋狂，紛紛買票到電影院觀賞。而該片分級為「輔12」，意即未滿12歲以下的觀眾不得入場，但有不少家長明知規定仍帶著未滿12歲的兒童試圖「闖關」，讓電影院員工十分困擾。「喜樂時代影城」桃園A19店昨(13日)透過Threads嚴正警告家長，表示未滿12歲不能看就是不能看，影城員工沒義務被兇、被罵，更不該因為家長不懂法規就受氣。

事實上，木棉花國際公司早在上月22日即發文提醒粉絲，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映級別為輔12級，未滿12歲之兒童不得觀賞。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

只是仍有大批家長不顧規定，假裝未帶證件讓未滿12歲的兒童進場。「喜樂時代影城」桃園A19店忍無可忍地透過Threads嚴正提醒觀眾，《鬼滅之刃》「未滿12歲不能看！不能看就是不能看！」。透露有入場的小孩明顯不到12歲，請家長出示證件，對方卻一臉「我沒帶啊！你能拿我怎麼樣？」的態度。影城對此直言：「抱歉，你可以不帶，但我們也有權依法不讓你們進場。」

影城抱怨還有家長預先在網路訂票，偷渡小孩進去，無奈向家長喊話：「別鬧了！我們巡場抓到就是請你出場，不走還要我們三催四請，請問你是皇上還是太后？」

影城強調，員工只是照規定辦事，「沒有義務被你兇、被你罵，更不該因為你不懂法規就受氣，想看等你滿12歲再來，不配合規則，就別怪我們請你離場，這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方。」影城希望家長能理解，堅守規定並非是要刁難，而是希望能守住該有的規則，「電影的美好，需要大家一起守護」。

該則發文直至截稿為止，已逾1.5萬人按讚，多數民眾均支持影城嚴守分級制度，「謝謝你們堅守立場！這才是表率！這才是守法！身為大人更應以身作則！」也有人認為該電影真的很血腥暴力，本來就不該給國小生看。

影城小編也在留言區致謝，表示大家的支持與鼓勵都有看到，有些留言甚至讓他笑出來，原本只想為員工抱不平，沒想到會引起這麼多關注，謝謝大家支持他們做對的事。但他也表示，不是所有家長都不配合，有很多理性家長，第一時間既不吵也不鬧，只是沒注意到這部電影有12歲的限制，孩子說想看就帶來了，真的不是要一竿子打翻一艘船。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

電影院 鬼滅之刃

延伸閱讀

360度擺盪遊樂設施斷兩半！乘客重摔落地23傷 工作人員竟先逃

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

遊沖繩遇海嘯警報！台旅客曝撤離聽不懂日文 讚日本人守法又有愛

全球最易出軌前20國出爐！亞洲唯一進榜高居首位 夫妻偷吃比例過半

相關新聞

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

「全球塑膠公約」談判原訂今落幕，大會預計今晚7時（台灣時間15日凌晨1時）舉行閉幕會。然而，聯合國昨臨時召開大會並發布最...

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫平台近日上線。但醫療改革基金會表示，目前衛福...

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己...

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日因上傳一支街訪影片，讓輿論炸開。因影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛認為作為一知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

「台北好行APP」改版了！這功能大勝Google地圖 超好找Ubike

台北市交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統，特別是能顯示出捷運及公車站點的YouBike站。交通局長謝銘鴻...

白色巨塔遭菸害！調查公布二手菸重災區 醫院急診出入口和停車場上榜

法定禁菸公共場所二手菸保護率已達93%，但是113年禁菸公共場所的二手菸暴露率為7.1%，較111年4.0%上升。112...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。