一堆家長無證硬闖看「鬼滅之刃」！影城怒了：這裡不是教壞小孩的地方

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於本月8日在台上映後，讓所有粉絲為之瘋狂，紛紛買票到電影院觀賞。而該片分級為「輔12」，意即未滿12歲以下的觀眾不得入場，但有不少家長明知規定仍帶著未滿12歲的兒童試圖「闖關」，讓電影院員工十分困擾。「喜樂時代影城」桃園A19店昨(13日)透過Threads嚴正警告家長，表示未滿12歲不能看就是不能看，影城員工沒義務被兇、被罵，更不該因為家長不懂法規就受氣。

事實上，木棉花國際公司早在上月22日即發文提醒粉絲，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映級別為輔12級，未滿12歲之兒童不得觀賞。

只是仍有大批家長不顧規定，假裝未帶證件讓未滿12歲的兒童進場。「喜樂時代影城」桃園A19店忍無可忍地透過Threads嚴正提醒觀眾，《鬼滅之刃》「未滿12歲不能看！不能看就是不能看！」。透露有入場的小孩明顯不到12歲，請家長出示證件，對方卻一臉「我沒帶啊！你能拿我怎麼樣？」的態度。影城對此直言：「抱歉，你可以不帶，但我們也有權依法不讓你們進場。」

影城抱怨還有家長預先在網路訂票，偷渡小孩進去，無奈向家長喊話：「別鬧了！我們巡場抓到就是請你出場，不走還要我們三催四請，請問你是皇上還是太后？」

影城強調，員工只是照規定辦事，「沒有義務被你兇、被你罵，更不該因為你不懂法規就受氣，想看等你滿12歲再來，不配合規則，就別怪我們請你離場，這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方。」影城希望家長能理解，堅守規定並非是要刁難，而是希望能守住該有的規則，「電影的美好，需要大家一起守護」。

該則發文直至截稿為止，已逾1.5萬人按讚，多數民眾均支持影城嚴守分級制度，「謝謝你們堅守立場！這才是表率！這才是守法！身為大人更應以身作則！」也有人認為該電影真的很血腥暴力，本來就不該給國小生看。

影城小編也在留言區致謝，表示大家的支持與鼓勵都有看到，有些留言甚至讓他笑出來，原本只想為員工抱不平，沒想到會引起這麼多關注，謝謝大家支持他們做對的事。但他也表示，不是所有家長都不配合，有很多理性家長，第一時間既不吵也不鬧，只是沒注意到這部電影有12歲的限制，孩子說想看就帶來了，真的不是要一竿子打翻一艘船。

