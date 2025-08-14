菜價飆漲農糧署出手穩定菜價 業者建議吃「這類菜」省荷包
短短1個多月，中南部蔬果產區接連遭風災豪雨減產，菜價飆漲。「菜王」高麗菜每斤漲到80元，1顆動輒3、4百元，消費者吃不消。農糧署啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施穩定菜價，補助農民團體釋出冷藏蔬菜，另進口高麗菜、白菜到台北果菜市場，葉菜類短期看漲不跌，蔬菜業者建議改吃蘿蔔、洋蔥等根莖類蔬菜，既能攝取營養，節省開銷。
去年山陀兒颱風菜價飆漲，農糧署補助嘉市嘉全果菜生產合作社釋出冷藏及進口高麗菜，這次接二連三風災水災菜價又飆漲，農糧署再出手穩定產銷，嘉全合作社每天調配15噸高麗菜與白菜，運往台北果菜市場販售，緩解市場供貨壓力。
嘉全合作社總經理林嘉德表示，這波釋出庫存措施，預估將持續10至20天，高麗菜與白菜穩定供應，必須等到9月以後才逐漸回復正常。為填補國內缺口，合作社依契約從印尼、越南進口高麗菜。
農糧署持續監視蔬菜供需價格變化，滾動檢討釋出時機數量，防止菜價失控，保障農民，兼顧農民生計及消費者。林嘉德建議，消費者在葉菜類缺貨價格高漲期間，可嘗試改變飲食習慣，增加紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥等根莖類蔬菜比例，既能攝取足夠營養，也減輕家庭開銷。
林嘉德提醒想吃葉菜類民眾，採買價格較便宜的進口高麗菜、白菜，不妨烹飪方式做變化，延長食材利用價值。在蔬產區復耕完成、供應回穩前，適度調整飲食，是消費者度過菜價飆漲期實用策略。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言