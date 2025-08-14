用餐限1.5小時硬縮10分鐘！店員理由引爆客人怒火：清潔時間也算我的？

近日，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，控訴某定食餐廳未遵守用餐時間規定，讓他與朋友的用餐體驗大打折扣。該貼文引發大量網友討論，多數人對餐廳的行為表示不滿，更痛批店家管理混亂、毫無誠信。

原PO表示，他與朋友訂了中午11點的位子，抵達餐廳後，由於有一位朋友尚在停車，便請店員稍等再介紹菜單。然而，11:15左右，服務生便催促他們拍菜單給尚未到場的朋友，理由是「用餐時間只有90分鐘，餐點現點現做，怕來不及」。原PO和朋友決定等人到齊再一起點餐，但當朋友於11:20到達時，服務生卻改口稱「用餐時間到12:30」，並迅速要求掃碼點餐。

讓原PO傻眼的是，吃到12點時，服務生再次變更用餐時間，表示他們必須在12:20離場，原因是「後面還有訂位，需要整理座位」。原PO不禁質疑：「剛剛不是說到12:30，怎麼現在又變12:20？」服務生僅回應「不好意思」，便匆匆離開。此舉讓原PO及其朋友感到極度不受尊重，「整理座位也算在用餐時間裡面嗎？如果一開始就直接說只有80分鐘，我們還不至於那麼生氣！」

原PO憤而取消加點的甜點，並拒絕服務生提出的「改外帶」建議。走出餐廳時，他聽到一名主管對下一組客人畢恭畢敬地表示：「每個客人我們都很尊敬，手心手背都是肉咩！」此話讓原PO更加不滿：「啊我們就不是客人喔？我們是啥？腳趾頭喔？」

貼文曝光後，網友紛紛留言抨擊店家行為：「可以這樣任意縮短時間啊？有夠糟糕！」、「餐廳自己制定規定，又自己破壞規定，沒有誠信可言。」不少人表示，「90分鐘已經夠短了，還要再壓縮？根本是拚翻桌率，把客人當難民一樣。」更有人直言，「只要看到90分鐘用餐限制的店，我一律不考慮！」

此外，有網友分享自身經歷，指出某些餐廳管理混亂導致用餐體驗極差。一名網友提到，他曾在早午餐店等餐等了70分鐘以上，期間多次催促卻無果，最後店家堅持不延長用餐時間。另一名網友則控訴基隆某燒肉店，入座後不到30分鐘便被提醒用餐時間快到，即使上菜速度緩慢、桌上仍有生肉，也被逼迫離場。

對此事件，多數網友認為店家應重新檢討管理方式，「客人花錢享受服務，不是來受氣的！」許多人呼籲抵制這類拚翻桌率的餐廳，「讓它成為空空如也的餐廳，就沒有用餐時間的問題了。」

