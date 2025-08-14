快訊

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

二戰黑歷史！日裔美人重拾家族悲傷記憶

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

降落桃園機場！UPS貨機發動機擦地 運安會今早討論是否立案調查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
UPS貨機降落時引擎撞擊跑道。圖／讀者提供
UPS貨機降落時引擎撞擊跑道。圖／讀者提供

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃機也一度封閉北跑道檢修。運安會今早表示，已將航機上相關記錄器帶回，今早會開會決定是否由我國立案調查。

桃機公司指出，昨晚8時12分UPS貨機UPS061航班由北跑道降落時發生發動機觸地事件。運安會指派調查官赴機場進行相關調查，另機場公司於完成清除FOD及修補道面後，於23時38分重新開放北跑道，恢復雙跑道運作，全力投入疏運作業。

運安會執行長林沛達今早補充說，昨已將航機上的飛行資料記錄器（Flight Data Recorder，FDR）與駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR）帶回，今早運安會會開會討論此案是否由我國運輸安全調查機關立案調查。

根據網路上查詢昨晚桃園機場當時的天氣狀況，8月13日晚間7時30分、8時、8時30分，都有強陣風加上風切的情形，平均約36-41海里陣風，風切也不小，對起降飛機都會構成一定風險。

UPS 運安會 桃園機場

延伸閱讀

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

離譜…甘肅家長發視頻質疑校服品質 被拘7天、妻離子散

Nike向陳冠希索賠1.26億美元 美法院已立案 具體內容未曝光

被檢舉未立案！「李奇英文」不甩停業要求續上課 教育局2度開罰

相關新聞

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）稍早降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，機身碰到跑道，不慎擦撞跑道引擎起火...

快抬頭看天空！鄭明典分享艷麗彩雲畫面「跟楊柳颱風有關」

今天各地陸續放晴，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出艷麗的彩雲照片，他表示，颱風把大量水氣送上對流層頂，颱風外圍因此常有卷...

奇異果早晚吃功效大不同！營養師揭食用黃金時段 補充能量又好睡

根據日媒「Trilltrill」報導，奇異果不僅能當早餐水果，也能作為睡前點心，但你知道早晚吃的效果並不相同嗎？有營養師和保育員執照的小池三代子指出，根據個人的需求選擇時實用的時間，能讓這顆小小水果的功能最大化。

UPS貨機發動機擦地 運安會今早討論是否立案調查

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃...

接連風災豪雨重創！苦瓜價格比豬肉貴 嘉義縣苦瓜達人災損百萬

嘉義縣知名「苦瓜達人」溫偉毅布袋鎮農場網室棚架瓜園，短短1個多月接連遭風災豪雨重擊，災損百萬元，原本上月丹娜絲颱風來襲前...

楊柳颱風遠離 「金厦小三通」中午12:30起恢復正常

楊柳颱風遠離後，金門與廈門間的小三通航線將自今天中午起陸續復航。金門縣港務處表示，經與陸方協商，今天金門水頭往返廈門五通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。