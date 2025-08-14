降落桃園機場！UPS貨機發動機擦地 運安會今早討論是否立案調查
昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃機也一度封閉北跑道檢修。運安會今早表示，已將航機上相關記錄器帶回，今早會開會決定是否由我國立案調查。
桃機公司指出，昨晚8時12分UPS貨機UPS061航班由北跑道降落時發生發動機觸地事件。運安會指派調查官赴機場進行相關調查，另機場公司於完成清除FOD及修補道面後，於23時38分重新開放北跑道，恢復雙跑道運作，全力投入疏運作業。
運安會執行長林沛達今早補充說，昨已將航機上的飛行資料記錄器（Flight Data Recorder，FDR）與駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR）帶回，今早運安會會開會討論此案是否由我國運輸安全調查機關立案調查。
根據網路上查詢昨晚桃園機場當時的天氣狀況，8月13日晚間7時30分、8時、8時30分，都有強陣風加上風切的情形，平均約36-41海里陣風，風切也不小，對起降飛機都會構成一定風險。
