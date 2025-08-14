接連風災豪雨重創！苦瓜價格比豬肉貴 嘉義縣苦瓜達人災損百萬

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
風災前，苦瓜達人溫偉毅搶收一批品質優異的白玉苦瓜，他形容這批苦瓜是稀有中的稀有，有如「白金」。圖／溫偉毅提供
風災前，苦瓜達人溫偉毅搶收一批品質優異的白玉苦瓜，他形容這批苦瓜是稀有中的稀有，有如「白金」。圖／溫偉毅提供

嘉義縣知名「苦瓜達人」溫偉毅布袋鎮農場網室棚架瓜園，短短1個多月接連遭風災豪雨重擊，災損百萬元，原本上月丹娜絲颱風來襲前，瓜園上萬株白玉苦瓜待採收，卻被登陸布袋丹娜絲強風吹落，全部報銷。溫偉毅眼睜睜看著1年心血被強風吹走；市面上苦瓜因災損缺貨價格飆漲，從平均每斤30元，漲到目前每斤150元，比豬肉還貴。

溫偉毅種白玉苦瓜，獲選首屆百大青農、產銷履歷達人，災後露天復耕栽種，豈料又遇上西南氣流豪雨，2度損失。溫偉毅說，布袋地區苦瓜栽種需要穩定天候，如今要等到9月之後才陸續有新產量，短期內市場供應量不足。

受災不只嘉義，溫偉毅指出，全台5大苦瓜產區，包括屏東、彰化等地也減產欠收，造成價格飆升，從平均每斤30元，一路漲到目前每斤150元，漲幅高達5倍。他坦言，這波漲價短期難回穩，喜愛苦瓜的消費者得多些耐心。

盡管災情慘重，溫偉毅對政府救助措施仍表示肯定，特別是這次復耕設施補助比例8成，讓農民願意再投入生產，降低復耕壓力。不過，因災後南部地區缺工缺料，他呼籲政府應考慮補助農民自行拆除倒伏損壞網式棚架設施費用，以利早日復耕，減輕農民損失。

風災前，溫偉毅搶收一批品質優異的白玉苦瓜，他形容這批苦瓜是稀有中的稀有，有如「白金」，產量極少，外觀潔白晶瑩，風味清甜，如今更顯珍貴。目前布袋苦瓜園進行復耕，農民們搶晴天加緊整理田區，溫偉毅說，雖然務農艱辛，但只要有政策支持與市場需求，布袋苦瓜終能再現榮景。

農民 菜價 豬肉 丹娜絲颱風

