影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日上傳一支街訪影片引發爭議，影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛痛批作為知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

該短短幾分鐘輪播的街訪影片中，主持人問及路人對回覆訊息的看法。3人一致表示，看到回覆訊息後方有一堆驚嘆號，「會覺得蠻唐的！」，也有人說：「這表示情緒很高昂！」而影片接著加入唐氏症患者的片段，並附上字幕：「糖在哪裡啊？」

談到回覆訊息如果有波浪，有人則說：「波浪太gay了！」如果是剛認識的朋友，有人也覺得很做作。還提到「如果一個很正的女生」，若打出「安安」，就感覺「超解」，也無法接受。

對於影片爭議，JINS Taiwan昨(13)日發出道歉聲明，表示由於該影片未經審核通過「誤上架」，內容呈現不妥，造成困擾，真的很抱歉，請大家相信這絕非JINS製作影片的初衷。JINS Taiwan並向所有觀看者、唐氏症朋友與同志朋友「謝罪」：「真的非常抱歉。」

對於後續處理，JINS Taiwan也祭出3大補救措施，表示將加強內容審核機制，所有影片在上架前，必須確實由委製單位將每支影片提交品牌方審核確保無遺漏，並由內部多重確認通過後再上架。對製作流程與團隊內部也會再教育、進行全面檢討，避免類似情況再次發生；而針對已受影響的族群與觀眾，則持續傾聽意見並檢討改進。

JINS Taiwan並說，已同步轉達日本總部所有現況，再次對所有觀看者及相關人員表達誠摯的歉意，未來將以更嚴謹的態度製作每集節目，並懲處失職人員。

