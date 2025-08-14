對流雲系發展旺 台東、恆春半島、綠島蘭嶼大雨特報

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，屏東縣山區已有局部豪雨或大雨發生，今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，前往山區及河川活動注意安全。大雨：恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。

今天楊柳颱風逐漸遠離，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨；颱風影響，金門有短暫陣雨或雷雨，清晨澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。

恆春 雷雨 楊柳颱風

