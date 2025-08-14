快抬頭看天空！鄭明典分享艷麗彩雲畫面「跟楊柳颱風有關」

今天各地陸續放晴，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出艷麗的彩雲照片，他表示，颱風把大量水氣送上對流層頂，颱風外圍因此常有卷雲出現。那樣的高度氣溫低，容易形成極細小的冰晶，細微的冰晶反射陽光，反射光相互干擾產生「繞射」現象，於是就出現七彩的顏色。

鄭明典過去曾多次分享彩雲照片，他表示，繞射現象為空氣乾淨，漫射光弱，七彩才會明顯。其次，空氣中要有很多細小的水滴，繞射現象才會明顯。通常這兩個因子都偏好在高山上發生。 今天各地陸續放晴。圖／取自空氣品質監測網

