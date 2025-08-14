舞台化為巨型跑步機 新舞臺藝術節捷克夜店馬戲團「奔跑者」啟售

舞台化身巨型跑步機，持續運轉的輸送帶宛如永無止境的時間軸，四位馬戲藝術家在忽快忽慢的跑步機展現高難度的馬戲，宛如失速人生的詩意寓言。中國信託新舞臺藝術節引進捷克夜店馬戲團轟動歐美的代表作「奔跑者」，十月卅一日至十一月二日於台北表演藝術中心震撼登場。

中國信託新舞臺藝術節今年以「動態臨界點」為主題，關注現代人分秒必爭的焦慮日常，探索身體與時間的極限邊界。捷克夜店馬戲團以「會說故事的馬戲」聞名國際，「奔跑者」2022年於愛丁堡藝穗節首演後，締造連續三週售罄的亮眼紀錄。該劇被譽為「新馬戲典範」，巡演足跡遍及世界各大藝術節，此次是首度來台演出。

「奔跑者」將現代人分秒必爭的日常，濃縮成70分鐘高張力的「劇場版」。舞台化身一座長達十公尺的巨型跑步機，馬戲藝術家在忽快忽慢的跑步機上拔腿狂奔、翻轉大環、甚至騎腳踏車，以神乎其技的舞蹈及雜耍，上演環環相扣的生活短篇，音樂家的現場演奏則勾勒生活的重複與混亂。70分鐘毫無間斷的演出，對表演者而言，猶如跑完一場馬拉松。

馬戲藝術家Ethan Law坦言，雖然已巡演超過23國家、超過2200場次，每次演出仍覺得是極大的考驗，「不斷變速的巨型跑步機為演出注入危險與動力，顛覆了舞台上的動力邏輯，每一秒都充滿未知。」他表示，透過一幕幕逼近極限的演出，「奔跑者」帶領觀眾思考，在節奏飛快、瞬息萬變的世界中，如何與時間共存，又不迷失自我?

英國「衛報」盛讚「奔跑者」是「一杯完美調和舞蹈、音樂與馬戲的雞尾酒，令人忍不住歡呼」。藝術指南雜誌《The List》更給予五星評價，「完全打破以往對馬戲的想像，宛如真人動畫般引人入勝。」「奔跑者」即日起至九月三日早鳥八折，邀請觀眾共感一場關於壓力、節奏與失控的身體實驗。

2025中國信託新舞臺藝術節《奔跑者》，征服加拿大蒙特婁馬戲節與愛丁堡藝術節，即起推出早鳥八折票價。圖／中國信託文教基金會提供 ©Lukas Biba

