聽新聞
0:00 / 0:00
受邀祈福贊境 白沙屯媽祖下月底訪南投
白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香在今年回程時，「粉紅超跑」創紀錄首度入境南投縣駐駕，引發話題性。廟方近日公告最新行程，9月27、28日兩天，將出動「三媽」由轎班抬轎，參與南投市巡行賜福贊境，香燈腳可戴上白沙屯進香橘色小帽，結伴同行。
拱天宮媽祖今年進香活動吸引近33萬人報名創新高，進香團回程時，在「粉紅超跑」引領下還首度進入南投縣境，沿途受到居民熱烈迎駕，當晚駐駕松柏嶺受天宮，也創下駐駕海拔最高點紀錄。
近日拱天宮公告確定受邀參加南投市公所與受天宮、崇受宮在9月底舉辦的祈福活動。
拱天宮總幹事陳春發表示，這是疫情過後，首次到南投與宮廟交流，且首度出動大轎班，屆時「粉紅超跑」將由三媽坐鎮贊境，與受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女同行，9月27日晚上7時駐駕藍田書院。
拱天宮指出，白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，常出其不意，參加贊境原則配合主辦宮廟的行程與時間，實際路線以南投市公所發布資訊為主，香燈腳可自主參加，建議多使用大眾交通工具參與，沿途也請注意禮節、珍惜食物、落實環保工作。
拱天宮媽祖9月底造訪南投後還有3場贊境活動，分別為10月11、12日竹北市天后宮；10月31、11月1日台北土城北辰宮；11月1、2日台北板橋慈惠宮。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言