受邀祈福贊境 白沙屯媽祖下月底訪南投

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗白沙屯拱天宮「粉紅超跑」確定於下月底到南投贊境，拱天宮建議香燈腳多使用大眾交通工具，結伴同行。圖／民眾提供
苗栗白沙屯拱天宮「粉紅超跑」確定於下月底到南投贊境，拱天宮建議香燈腳多使用大眾交通工具，結伴同行。圖／民眾提供

白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香在今年回程時，「粉紅超跑」創紀錄首度入境南投縣駐駕，引發話題性。廟方近日公告最新行程，9月27、28日兩天，將出動「三媽」由轎班抬轎，參與南投市巡行賜福贊境，香燈腳可戴上白沙屯進香橘色小帽，結伴同行。

拱天宮媽祖今年進香活動吸引近33萬人報名創新高，進香團回程時，在「粉紅超跑」引領下還首度進入南投縣境，沿途受到居民熱烈迎駕，當晚駐駕松柏嶺受天宮，也創下駐駕海拔最高點紀錄。

近日拱天宮公告確定受邀參加南投市公所與受天宮、崇受宮在9月底舉辦的祈福活動。

拱天宮總幹事陳春發表示，這是疫情過後，首次到南投與宮廟交流，且首度出動大轎班，屆時「粉紅超跑」將由三媽坐鎮贊境，與受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女同行，9月27日晚上7時駐駕藍田書院。

拱天宮指出，白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，常出其不意，參加贊境原則配合主辦宮廟的行程與時間，實際路線以南投市公所發布資訊為主，香燈腳可自主參加，建議多使用大眾交通工具參與，沿途也請注意禮節、珍惜食物、落實環保工作。

拱天宮媽祖9月底造訪南投後還有3場贊境活動，分別為10月11、12日竹北市天后宮；10月31、11月1日台北土城北辰宮；11月1、2日台北板橋慈惠宮。

