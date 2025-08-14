狼醫平台上線首波公布7人 醫改會：「限制」恐成保護傘
醫師涉性侵、性騷案件頻傳，經民團要求，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，首波列出六名狼醫、一名醫事放射人員，包括日前棄保潛逃的台大婦科教授鄭文芳；台大另一名陳姓教授則尚未出現在名單中。
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，專區公布對象為涉及性平事件醫事人員，呈現姓名、專科別（醫師）、執業縣市（停業）、相關案件訊息。二○二三年性平三法修法後案件，正進行司法訴訟程序案件不會納入平台；修法前案件正與司法院協調，希望盡快銜接、公布判決書資料。
醫改會執行長林雅惠說，平台現僅揭露二○二三年後性平判決確定案件，之前判決定讞，或僅有懲處紀錄、調查已確認但未定讞等案件，均因系統限制而不被揭露。涉案醫師如改名，或跨縣市執業，民眾無從查詢，辨識困難，「醫事人員性別事件資訊專區」恐反成不良醫師「保護傘」。
醫改會舉例，新北陳姓狼醫二○二○年在診間誘導病患發生關係，事發後改名，二○二二年遭懲戒，如今不僅跨縣市執業，還擔任主管職。另一名高雄曾姓狼醫涉性騷擾病患，遭懲戒停業二個月，目前仍在執業。
林雅惠認為，違反醫療倫理不只性平事件，如盜刷健保卡、雇用密醫、使用非法療法等，均嚴重破壞醫病信任。政府應優先揭露所有判決書與懲戒紀錄，不限性平案件與時間範圍。
平台也未揭露狼醫執業場所，劉玉菁表示因執業地點屬動態，醫師可能異動，系統無法即時更新，會評估是否有更好做法。
