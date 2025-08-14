疑側風過大 UPS貨機降落桃機擦地冒火

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲黃仲明／連線報導
UPS一架貨機昨晚降落桃機時發生發動機觸地事件，貨機事後停靠貨機坪檢查。圖／讀者提供
UPS一架貨機昨晚降落桃機時發生發動機觸地事件，貨機事後停靠貨機坪檢查。圖／讀者提供

楊柳颱風來襲，北部無豪雨，但帶來強風影響航班狀況。一架ＵＰＳ貨機5X61航班（B747-8F型）昨晚降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，發動機不慎擦撞跑道引擎起火花，冒出陣陣濃煙，情況一度緊急，所幸最後安全降落。桃園機場表示，已派員巡檢跑道並回報運安會交通部民航局

運安會主委林信得表示，已接獲機場公司通報，並即刻派三人小組前往了解狀況，預計最快今早才會有初步結果。

根據桃園市政府的ＹＴ直播影片，只見ＵＰＳ貨機在降落後減速過程中，發動機擦地冒出劇烈火花，拖行一段距離才停下，飛機「冒火」的影片昨晚也在網路上瘋傳，讓不少航空迷驚呼「好危險」。

桃園機場公司說明，昨晚八時十二分接獲塔台通知，ＵＰＳ貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降。該貨機降落後安排至五一五貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

根據桃機統計，昨天受到颱風影響，部分航班基於安全考量重飛或轉降，統計至昨天中午為止，即有八架因風切轉降至其他機場。

接連颱風豪雨重創蔬菜產區 農業部加強釋出庫存、進口蔬菜通關

針對近期蔬菜供應情形，因受到丹娜絲颱風及豪雨影響，造成葉菜類短缺，以及本次中度颱風楊柳帶來的影響，農業部長陳駿季今要求針...

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）稍早降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，機身碰到跑道，不慎擦撞跑道引擎起火...

大腸癌免疫治療 健保納入給付

大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，每年新增逾萬名患者。大腸癌病人面對癌症治療，不再只有一條路，正確檢測與新型療法，正為許...

狼醫平台上線首波公布7人 醫改會：「限制」恐成保護傘

醫師涉性侵、性騷案件頻傳，經民團要求，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，首波列出六名狼醫、一名醫事放射人員，包...

塑膠公約草案刪減產條文 環團痛心

塑膠公約談判倒數，大會昨台灣時間晚間緊急召開第二次會員大會，並公布「全球塑膠公約」最新草案。根據最新草案內容，各界高度關...

舞台化為巨型跑步機 新舞臺藝術節捷克夜店馬戲團「奔跑者」啟售

舞台化身巨型跑步機，持續運轉的輸送帶宛如永無止境的時間軸，四位馬戲藝術家在忽快忽慢的跑步機展現高難度的馬戲，宛如失速人生...

