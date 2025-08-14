疑側風過大 UPS貨機降落桃機擦地冒火

楊柳颱風來襲，北部無豪雨，但帶來強風影響航班狀況。一架ＵＰＳ貨機5X61航班（B747-8F型）昨晚降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，發動機不慎擦撞跑道引擎起火花，冒出陣陣濃煙，情況一度緊急，所幸最後安全降落。桃園機場表示，已派員巡檢跑道並回報運安會、交通部及民航局。

運安會主委林信得表示，已接獲機場公司通報，並即刻派三人小組前往了解狀況，預計最快今早才會有初步結果。

根據桃園市政府的ＹＴ直播影片，只見ＵＰＳ貨機在降落後減速過程中，發動機擦地冒出劇烈火花，拖行一段距離才停下，飛機「冒火」的影片昨晚也在網路上瘋傳，讓不少航空迷驚呼「好危險」。

桃園機場公司說明，昨晚八時十二分接獲塔台通知，ＵＰＳ貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降。該貨機降落後安排至五一五貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

根據桃機統計，昨天受到颱風影響，部分航班基於安全考量重飛或轉降，統計至昨天中午為止，即有八架因風切轉降至其他機場。

