塑膠減產條文遭刪 全球公約談判引爆多國反彈
為期十天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明天落幕，大會今天晚間臨時召開第二次會員大會，並發布最新主席條文草案。根據最新草案內容，各界高度關注的原條約第六條「塑膠減產」條文整筆刪除，也就是新版草案將不會限制塑膠生產，引發各國激烈反彈。
根據大會稍早發布最新版本的主席文本草案，原本32條條文只剩下31條條文，歷屆談判最具爭議的第6條「塑膠減產」條文直接刪除。也就是新的草案，並沒有限制塑膠生產的文字，也不會涉及塑膠製品中使用的化學品。
大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）表示，草案是在聯絡小組共同主席共同努力完成，強調此版本反映對「平衡成果」的願景，審慎考量各代表團所表達的底線、敏感點、抱負與目標，以服務共同利益為旨歸，同時尊重各國的需求與利益。
主席新版出爐，隨即引發各國反彈。哥倫比亞代表直言「完全不能接受」，巴拿馬代表更怒批，這份文本「踐踏了絕大部分國家的紅線」，直言「這是一種屈服，不是勝利」，無法作為談判基礎。巴拿馬代表強調，剩下30小時的談判應聚焦終止塑膠汙染，而不是政治妥協，必須將「生產、科學、正義」重新納入核心議程，「不能讓子孫後代承受這麼軟弱的條約」。
智利代表也嚴詞批評，指出新草案「存在巨大漏洞」，既無法充分反映各方立場，也未能回應危機與落實任務授權，屬於「有重大缺陷的案文」，智利代表呼籲，若主席希望區域集團繼續磋商，必須「重新提出真正有利於有力談判的版本」，而不是推動一份「無法代表所有締約國立場」的妥協文本。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言