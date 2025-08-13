塑膠減產條文遭刪　全球公約談判引爆多國反彈

快訊

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
塑膠公約談判會議發布最新主席條文草案，各界高度關注的原條約第六條「塑膠減產」條文遭刪除，引發各國激烈反彈。記者曾原信／攝影
塑膠公約談判會議發布最新主席條文草案，各界高度關注的原條約第六條「塑膠減產」條文遭刪除，引發各國激烈反彈。記者曾原信／攝影

為期十天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明天落幕，大會今天晚間臨時召開第二次會員大會，並發布最新主席條文草案。根據最新草案內容，各界高度關注的原條約第六條「塑膠減產」條文整筆刪除，也就是新版草案將不會限制塑膠生產，引發各國激烈反彈。

根據大會稍早發布最新版本的主席文本草案，原本32條條文只剩下31條條文，歷屆談判最具爭議的第6條「塑膠減產」條文直接刪除。也就是新的草案，並沒有限制塑膠生產的文字，也不會涉及塑膠製品中使用的化學品。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）表示，草案是在聯絡小組共同主席共同努力完成，強調此版本反映對「平衡成果」的願景，審慎考量各代表團所表達的底線、敏感點、抱負與目標，以服務共同利益為旨歸，同時尊重各國的需求與利益。

主席新版出爐，隨即引發各國反彈。哥倫比亞代表直言「完全不能接受」，巴拿馬代表更怒批，這份文本「踐踏了絕大部分國家的紅線」，直言「這是一種屈服，不是勝利」，無法作為談判基礎。巴拿馬代表強調，剩下30小時的談判應聚焦終止塑膠汙染，而不是政治妥協，必須將「生產、科學、正義」重新納入核心議程，「不能讓子孫後代承受這麼軟弱的條約」。

智利代表也嚴詞批評，指出新草案「存在巨大漏洞」，既無法充分反映各方立場，也未能回應危機與落實任務授權，屬於「有重大缺陷的案文」，智利代表呼籲，若主席希望區域集團繼續磋商，必須「重新提出真正有利於有力談判的版本」，而不是推動一份「無法代表所有締約國立場」的妥協文本。

