快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

聽新聞
0:00 / 0:00

日內瓦禁塑令 陷法律戰

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導

「全球塑膠公約」談判進入關鍵倒數階段，主辦城市日內瓦卻因一項禁塑政策，引發法律爭議。日內瓦州原計畫自今年起全面禁止餐飲與外帶業者提供一次性塑膠餐具，並要求廢棄物須在州內處理。然而，法令尚未上路，便遭零售與回收業者聯合提告，日內瓦州司法法院憲法法庭日前裁定暫停執行，案件仍待聯邦法院作最終裁決審理。

曾在台灣擔任執業律師、現居蘇黎世並取得當地循環經濟管理碩士學位的王絃如說明，日內瓦州於二○二二年通過新版「廢棄物管理法」，除禁用一次性塑膠製餐具外，還設下「州內處理」條款。不過前年，瑞士聯邦委員會在監督性審查中認定，「州內處理」的規定過於接近壟斷，與聯邦保障市場與經濟自由的原則不符。

王絃如指出，去年主要零售連鎖與廢棄物處理業者，共同向日內瓦州司法法院憲法法庭提起憲法性訴訟，主張新法違反經濟自由與比例原則，並申請暫時停止執行。法院今年七月同意暫停。

王絃如說，這場訴訟反映出瑞士民族性「不輕易接受由上而下的強制性法律」而傾向依靠長期教育與公民自律來推動環保，避免全國性禁令干預市場。即使在富裕且環保意識高的社會，一旦政策觸及商業模式與經濟自由，阻力仍不容小覷。

不過，瑞士在特定場域的循環經濟實踐卻相當成熟。

王絃如說，以瑞士首都伯恩為例，凡需個別許可且超過千人的大型活動須使用可重複利用的餐具與杯子，並收取押金。這項規定不僅大幅減少活動垃圾，更催生餐具租賃、清洗與運送等完整的產業鏈，成為循環經濟的成功範例。

延伸閱讀

江啟臣火鳳凰後援會成立 他猛批大罷免非憲法權利

瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

日內瓦禁塑令陷法律戰 回收模範生也面臨經濟難題

不用追垃圾車！日內瓦回收站密布 精準分類創八成回收率

相關新聞

接連颱風豪雨重創蔬菜產區 農業部加強釋出庫存、進口蔬菜通關

針對近期蔬菜供應情形，因受到丹娜絲颱風及豪雨影響，造成葉菜類短缺，以及本次中度颱風楊柳帶來的影響，農業部長陳駿季今要求針...

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）稍早降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，機身碰到跑道，不慎擦撞跑道引擎起火...

塑膠減產條文遭刪　全球公約談判引爆多國反彈

為期十天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明天落幕，大會今天晚間臨時召開第二次會員大會，並發布最新主席條文...

塑膠公約草案 刪減產條文

塑膠公約談判倒數，大會昨台灣時間晚間緊急召開第二次會員大會，並公布「全球塑膠公約」最新草案。根據最新草案內容，各界高度關...

日內瓦禁塑令 陷法律戰

「全球塑膠公約」談判進入關鍵倒數階段，主辦城市日內瓦卻因一項禁塑政策，引發法律爭議。日內瓦州原計畫自今年起全面禁止餐飲與...

聯經「未完的旅程」 入圍金鼎獎「非文學圖書獎」

文化部昨公布第四十九屆金鼎獎入圍名單，本屆共計一三八六件報名，一○六件作品入圍，其中聯經出版社以蔡惠萍的「未完的旅程：一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。