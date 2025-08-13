塑膠公約草案 刪減產條文

塑膠公約談判倒數，大會昨台灣時間晚間緊急召開第二次會員大會，並公布「全球塑膠公約」最新草案。根據最新草案內容，各界高度關注的原條約第六條「塑膠減產」條文刪除，也就是新版草案將不會限制塑膠生產，引發各界譁然。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）表示，草案是在聯絡小組共同主席共同努力完成，強調此版本反映對「平衡成果」的願景，審慎考量各代表團所表達的底線、敏感點、抱負與目標，以服務共同利益為旨歸，同時尊重各國的需求與利益。

綠色和平塑膠公約談判團團長福布斯（Graham Forbes）批評，「主席的新文本是送給石化產業的一份禮物，也是對人類的背叛」。他指出，新的草案文本完全沒有處理塑膠生產或有害化學物質的問題，反而美化產業謊言，認為可以靠回收擺脫這場塑膠危機，卻忽視塑膠生產擴張的真正危機。綠色和平呼籲目前在日內瓦的各國部長，必須拒絕這份軟弱的草案。

第六條攸關設定全球塑膠生產控制目標，是本屆談判最大爭議條文。在正式與非正式會議的討論中，雄心派國家主張必須將減產納入條約核心，才能從源頭遏止汙染；以石油國為主的低野心陣營則試圖將焦點轉向廢棄物管理。

瓦迪維索前天參與觀察員會議，坦承對進度感到擔憂，但仍盼「今天能達成一份有效終結塑膠汙染的文本」，呼籲各國觀察員「與我們合作，共同找到過渡立場」。

上百名各國部長及副部長陸續抵達日內瓦，前天起舉行非正式圓桌會議，探討在全球塑膠公約背景下循環經濟的投資機會。而在非正式會議登場前，數十名來自不同族群的人權與環境捍衛者在會場外舉行靜默抗議，高舉標語要求各國展現政治勇氣。

