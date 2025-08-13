快訊

塑膠公約草案 刪減產條文

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
日內瓦州原計畫自今年起全面禁止餐飲與外帶業者提供一次性塑膠餐具，並要求廢棄物須在州內處理，遭連鎖超市Migros等業者提告違反經濟自由，法院裁定暫停執行。記者曾原信／攝影
日內瓦州原計畫自今年起全面禁止餐飲與外帶業者提供一次性塑膠餐具，並要求廢棄物須在州內處理，遭連鎖超市Migros等業者提告違反經濟自由，法院裁定暫停執行。記者曾原信／攝影

塑膠公約談判倒數，大會昨台灣時間晚間緊急召開第二次會員大會，並公布「全球塑膠公約」最新草案。根據最新草案內容，各界高度關注的原條約第六條「塑膠減產」條文刪除，也就是新版草案將不會限制塑膠生產，引發各界譁然。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）表示，草案是在聯絡小組共同主席共同努力完成，強調此版本反映對「平衡成果」的願景，審慎考量各代表團所表達的底線、敏感點、抱負與目標，以服務共同利益為旨歸，同時尊重各國的需求與利益。

綠色和平塑膠公約談判團團長福布斯（Graham Forbes）批評，「主席的新文本是送給石化產業的一份禮物，也是對人類的背叛」。他指出，新的草案文本完全沒有處理塑膠生產或有害化學物質的問題，反而美化產業謊言，認為可以靠回收擺脫這場塑膠危機，卻忽視塑膠生產擴張的真正危機。綠色和平呼籲目前在日內瓦的各國部長，必須拒絕這份軟弱的草案。

第六條攸關設定全球塑膠生產控制目標，是本屆談判最大爭議條文。在正式與非正式會議的討論中，雄心派國家主張必須將減產納入條約核心，才能從源頭遏止汙染；以石油國為主的低野心陣營則試圖將焦點轉向廢棄物管理。

瓦迪維索前天參與觀察員會議，坦承對進度感到擔憂，但仍盼「今天能達成一份有效終結塑膠汙染的文本」，呼籲各國觀察員「與我們合作，共同找到過渡立場」。

上百名各國部長及副部長陸續抵達日內瓦，前天起舉行非正式圓桌會議，探討在全球塑膠公約背景下循環經濟的投資機會。而在非正式會議登場前，數十名來自不同族群的人權與環境捍衛者在會場外舉行靜默抗議，高舉標語要求各國展現政治勇氣。

