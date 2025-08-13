快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

香菜比肉圓貴 小吃店不放了

聯合報／ 記者李柏澔簡慧珍邱書昱戴永華余采瀅／連線報導
颱風豪雨肆虐，香菜每公斤單價破千元。圖/本報資料照片
颱風豪雨肆虐，香菜每公斤單價破千元。圖/本報資料照片

中颱楊柳昨襲台，各類蔬菜漲多跌少。根據台北市農產運銷公司統計，昨蔬菜均價每公斤六十三點一元，雖未如前天近七十元的高點，但仍維持在一定高檔。其中粉蔥上價每公斤上四○五元，日蔥更要四五○元，讓婆婆媽媽直呼實在買不下手。

根據北農統計，昨日菜價與進貨量都較昨日略減，承銷人購買意願不高，造成買氣偏弱，各菜種行情跌多漲少，不過青蔥價格則是上漲明顯，單日便大漲八十元。

農糧署以國人常吃的蔥種統計，日蔥昨每公斤均價來到四一五點七元、粉蔥三二三點七元、北蔥一七七點八元。青蔥則是二九○點七元，創近十年來次高。

除了蔥價飆漲，目前「菜王」是香菜，每公斤高達一千兩百五十元，部分小吃業者已停供香菜。肉圓店老闆說，現在香菜比肉圓還貴，已公告暫停供應。

針對近期因颱風與豪雨而造成葉菜類短缺的狀況，農業部長陳駿季表示，已調節釋出冷藏蔬菜以強化蔬菜供應，另也透過生鮮超市及量販通路設置優惠蔬菜專區。

肉圓 香菜 楊柳颱風

延伸閱讀

風災重創....香菜每公斤價格破千元 讓肉圓老闆不放香菜了

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

中南部豪雨 中央災害應變中心一級開設監控災害風險

蛋價因大罷免緩漲？ 陳駿季：價格由市場機制決定

相關新聞

接連颱風豪雨重創蔬菜產區 農業部加強釋出庫存、進口蔬菜通關

針對近期蔬菜供應情形，因受到丹娜絲颱風及豪雨影響，造成葉菜類短缺，以及本次中度颱風楊柳帶來的影響，農業部長陳駿季今要求針...

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）稍早降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，機身碰到跑道，不慎擦撞跑道引擎起火...

大腸癌免疫治療 健保納入給付

大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，每年新增逾萬名患者。大腸癌病人面對癌症治療，不再只有一條路，正確檢測與新型療法，正為許...

狼醫平台上線首波公布7人 醫改會：「限制」恐成保護傘

醫師涉性侵、性騷案件頻傳，經民團要求，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，首波列出六名狼醫、一名醫事放射人員，包...

塑膠公約草案刪減產條文 環團痛心

塑膠公約談判倒數，大會昨台灣時間晚間緊急召開第二次會員大會，並公布「全球塑膠公約」最新草案。根據最新草案內容，各界高度關...

舞台化為巨型跑步機 新舞臺藝術節捷克夜店馬戲團「奔跑者」啟售

舞台化身巨型跑步機，持續運轉的輸送帶宛如永無止境的時間軸，四位馬戲藝術家在忽快忽慢的跑步機展現高難度的馬戲，宛如失速人生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。