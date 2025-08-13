聽新聞
0:00 / 0:00
香菜比肉圓貴 小吃店不放了
中颱楊柳昨襲台，各類蔬菜漲多跌少。根據台北市農產運銷公司統計，昨蔬菜均價每公斤六十三點一元，雖未如前天近七十元的高點，但仍維持在一定高檔。其中粉蔥上價每公斤上四○五元，日蔥更要四五○元，讓婆婆媽媽直呼實在買不下手。
根據北農統計，昨日菜價與進貨量都較昨日略減，承銷人購買意願不高，造成買氣偏弱，各菜種行情跌多漲少，不過青蔥價格則是上漲明顯，單日便大漲八十元。
農糧署以國人常吃的蔥種統計，日蔥昨每公斤均價來到四一五點七元、粉蔥三二三點七元、北蔥一七七點八元。青蔥則是二九○點七元，創近十年來次高。
除了蔥價飆漲，目前「菜王」是香菜，每公斤高達一千兩百五十元，部分小吃業者已停供香菜。肉圓店老闆說，現在香菜比肉圓還貴，已公告暫停供應。
針對近期因颱風與豪雨而造成葉菜類短缺的狀況，農業部長陳駿季表示，已調節釋出冷藏蔬菜以強化蔬菜供應，另也透過生鮮超市及量販通路設置優惠蔬菜專區。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言