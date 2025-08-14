聽新聞
日本皇室最愛 賞日光楓紅
日本栃木縣「日光國立公園」外交使館別墅聚集，有各國大使最愛戴的國家公園稱號，也是賞楓勝地。有行旅「皇室最愛 日光中禪寺湖楓紅」旅程將帶領旅人走訪賞楓名所中禪寺湖、別名「紅葉坂」的伊呂波山道以及「奧日光三名瀑」華嚴瀑布、龍頭瀑布和湯瀑布。
同時安排坐享湖景第一排的頂奢旅宿「日光麗思卡爾頓飯店」和可賞壯麗山川美景的「馥府日光」，收攬楓紅入房。
有行旅「皇室最愛 日光中禪寺湖楓紅」5天4夜旅程，11月2日至6日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網。
