本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

影／UPS貨機晚上降落桃機「觸地冒火花」 桃機關閉北跑道

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
UPS一架747-800貨機昨晚降落桃機時，發生發動機觸地事件，該貨機目前停靠515貨機坪。圖/讀者提供
UPS一架747-800貨機昨晚降落桃機時，發生發動機觸地事件，該貨機目前停靠515貨機坪。圖/讀者提供

UPS一架747-800貨機（機身編號N613UP）昨晚8時9分從香港飛抵桃園國際機場降落時，疑似4號發動機摩擦北跑道而產生火花，該貨機降落後滑行至貨機坪停靠，機場公司隨即關閉北跑道進行檢視，並通知運安會調查。

機場公司表示，晚間8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降，維持單跑道運作。

機場公司指出，該貨機降落後安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

