影／UPS貨機晚上降落桃機「觸地冒火花」 桃機關閉北跑道
UPS一架747-800貨機（機身編號N613UP）昨晚8時9分從香港飛抵桃園國際機場降落時，疑似4號發動機摩擦北跑道而產生火花，該貨機降落後滑行至貨機坪停靠，機場公司隨即關閉北跑道進行檢視，並通知運安會調查。
機場公司表示，晚間8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降，維持單跑道運作。
機場公司指出，該貨機降落後安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。
