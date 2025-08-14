花蓮193線中山橋 今起封半側施工

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7千萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中山橋工程今起展開，採分階段、半半施工方式，封住半側車道，另一側維持雙向通行，減少交通衝擊，預計明年底完工通車。

縣府建設處長鄧子榆說，193線吉安溪橋、中山橋因震損出現伸縮縫拉開、滲水等，起初採修繕，但效果不佳，且該路段經過花蓮港，不少重車通行，因此爭取0206善款，經管理委員會專案會議審議後，獲核定經費辦理兩座橋梁復建工程。

吉安溪橋上月已先行封橋交管施工，位於和平廣場、北濱公園旁的中山橋採整體改建，工程從今起展開。鄧子榆說，中山橋橋長約100公尺，改建後將從現有兩個橋墩減為一個橋墩，提高通洪能力，也符合最新的耐震標準。

建設處表示，中山橋分階段施工，第一階段到明年5月15日，施工期間採「半半施工」，僅封半側車道，另一側維持雙向通行，已在工區前方設多個預告標誌與警示燈，並有專人指揮交通，經過工區請減速慢行，注意標線與分流指示。

