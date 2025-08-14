環保AI監視系統 新北擴大建置

新北環保局昨在市政會議專案報告，環保局擴大AI監視系統建置，全市設置1176組監視器，導入影像辨識與車牌比對技術，準確率高達9成，有效提升違規查緝效率，熱點改善率25%；河川汙染部分，建置完整水質監測網絡，即時辨識異常與自動啟動應變機制。

侯友宜說，日常生活都跟環保有關，新北市的空氣品質PM2.5濃度已降至11.7 μg/m，淡水河嚴重汙染比率降至0.5%，違規棄置也透過稽查，全面追查回運；資源回收量也較2019年成長53%，各區推動不塑生活、回收升級及能源轉型有亮眼成果。

環保局擴大AI監視系統建置，準確率高達9成，提升違規查緝效率。河川汙染部分，建置即時辨識異常與自動啟動應變機制。至於噪音防治部分，環保局導入智慧工地監控系統及聲紋監測技術，打擊非法改裝與施工噪音，噪音車檢舉案已較去年減少25%。

環保局長程大維說，環保局持續精進垃圾分類與清運資訊透明化，打造「新北易查通」，提供超過千項回收物查詢功能，並開發24小時巨大家具線上預約系統，現已完成9457件，提升服務效率。同時，透過「新北樂圾車查詢網」與APP系統提供即時收運資訊，手機可定位200公尺內清運資訊，準點率高達95%。

另位於五股的AI資源回收分選廠，提升分類效率5倍，每年減碳273公噸，並導入智慧回收站及黃金資收站，將在新莊設置第二座智能回收細分選廠，預計每日最高處理量可達70公噸。

