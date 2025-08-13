癌篩救3.4萬人 6醫院獲頒典範

公費成人癌篩有成，去年國健署與二百多家癌症防治醫療院所合作，共二六一萬人次接受癌症篩檢，占全國癌症篩檢總量近六成，篩檢二萬六七五六名癌前病變患者、七七九二名癌症個案，挽救了三萬四五四八人。

衛福部國健署長沈靜芬表示，政府提出「健康台灣」願景，關鍵目標為二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一，重要策略在於落實癌症的早期篩檢與診斷。成人癌症篩檢項目已從「四癌」擴大至「五癌」，加入人類乳突病毒（ＨＰＶ）檢驗，明年胃癌篩檢也將正式上路，成為第六項公費癌篩。

國健署昨舉辦「癌症防治績優醫療院所」表揚典禮，共五十三家醫療院所獲肯定，其中林口長庚醫院、台北市立萬芳醫院、嘉義基督教醫院、中美醫院、陽明醫院及四季台安醫院等六家醫院則獲得典範獎肯定。

另十七位優秀的醫療人員獲選為「防癌尖兵」，彰化基督教醫院一般放射科主任吳文沛名列其中。他表示，彰基導入ＡＩ人工智慧輔助判讀系統，可快速產出判讀結果，若有異常，當天直接門診，縮短等待報告的焦慮與就醫流程。

為鼓勵國人接受癌症篩檢，及早發現與治療，沈靜芬表示，國健署持續與二百多家醫療院所推動癌症防治計畫，受檢人次逐年增加，去年提供二六一萬人次癌症篩檢服務，共篩檢出二萬六七五六名癌前病變患者、七七九二名癌症個案。

