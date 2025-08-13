聽新聞
0:00 / 0:00
癌篩救3.4萬人 6醫院獲頒典範
公費成人癌篩有成，去年國健署與二百多家癌症防治醫療院所合作，共二六一萬人次接受癌症篩檢，占全國癌症篩檢總量近六成，篩檢二萬六七五六名癌前病變患者、七七九二名癌症個案，挽救了三萬四五四八人。
衛福部國健署長沈靜芬表示，政府提出「健康台灣」願景，關鍵目標為二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一，重要策略在於落實癌症的早期篩檢與診斷。成人癌症篩檢項目已從「四癌」擴大至「五癌」，加入人類乳突病毒（ＨＰＶ）檢驗，明年胃癌篩檢也將正式上路，成為第六項公費癌篩。
國健署昨舉辦「癌症防治績優醫療院所」表揚典禮，共五十三家醫療院所獲肯定，其中林口長庚醫院、台北市立萬芳醫院、嘉義基督教醫院、中美醫院、陽明醫院及四季台安醫院等六家醫院則獲得典範獎肯定。
另十七位優秀的醫療人員獲選為「防癌尖兵」，彰化基督教醫院一般放射科主任吳文沛名列其中。他表示，彰基導入ＡＩ人工智慧輔助判讀系統，可快速產出判讀結果，若有異常，當天直接門診，縮短等待報告的焦慮與就醫流程。
為鼓勵國人接受癌症篩檢，及早發現與治療，沈靜芬表示，國健署持續與二百多家醫療院所推動癌症防治計畫，受檢人次逐年增加，去年提供二六一萬人次癌症篩檢服務，共篩檢出二萬六七五六名癌前病變患者、七七九二名癌症個案。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言