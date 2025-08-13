聯經「未完的旅程」 入圍金鼎獎「非文學圖書獎」

文化部昨公布第四十九屆金鼎獎入圍名單，本屆共計一三八六件報名，一○六件作品入圍，其中聯經出版社以蔡惠萍的「未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」入圍「非文學圖書獎」。預計本月底公布得獎名單，九月下旬辦理頒獎典禮。

金鼎獎被視為台灣出版界最高榮譽，至今已有四十九個年頭。今年金鼎獎共計一千三百多件作品報名，角逐包括雜誌、圖書、政府出版品及數位出版等四大類組、廿二個獎項，並選出優良出版品推薦若干件。

其中聯經出版社以「未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」入圍「非文學圖書獎」，「烏的」入圍圖書插畫類，「鹽分地帶文學」雙月刊入選政府出版品雜誌類。

文學類圖書更是競爭激烈，包括知名作家駱以軍、黃崇凱、童偉格、朱和之等作品都入圍，年輕作家如馬翊航、陳栢青、房慧真等人也在入圍名單之中。

評審團表示，本屆文學圖書類入圍作品從文學角度重新詮釋歷史與日常生活片段，探討記憶與敘事之間的真實與虛構；圖書編輯類入圍作品展現專業水準。非文學圖書入圍作品涵蓋歷史記憶、社會議題等多元主題，展現出作者與編輯回應社會的創意與用心。

商品推薦