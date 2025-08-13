聽新聞
0:00 / 0:00
聯經「未完的旅程」 入圍金鼎獎「非文學圖書獎」
文化部昨公布第四十九屆金鼎獎入圍名單，本屆共計一三八六件報名，一○六件作品入圍，其中聯經出版社以蔡惠萍的「未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」入圍「非文學圖書獎」。預計本月底公布得獎名單，九月下旬辦理頒獎典禮。
金鼎獎被視為台灣出版界最高榮譽，至今已有四十九個年頭。今年金鼎獎共計一千三百多件作品報名，角逐包括雜誌、圖書、政府出版品及數位出版等四大類組、廿二個獎項，並選出優良出版品推薦若干件。
其中聯經出版社以「未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」入圍「非文學圖書獎」，「烏的」入圍圖書插畫類，「鹽分地帶文學」雙月刊入選政府出版品雜誌類。
文學類圖書更是競爭激烈，包括知名作家駱以軍、黃崇凱、童偉格、朱和之等作品都入圍，年輕作家如馬翊航、陳栢青、房慧真等人也在入圍名單之中。
評審團表示，本屆文學圖書類入圍作品從文學角度重新詮釋歷史與日常生活片段，探討記憶與敘事之間的真實與虛構；圖書編輯類入圍作品展現專業水準。非文學圖書入圍作品涵蓋歷史記憶、社會議題等多元主題，展現出作者與編輯回應社會的創意與用心。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言