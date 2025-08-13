降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）稍早降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，機身碰到跑道，不慎擦撞跑道引擎起火花，冒出一陣濃煙及火花，情況緊急，所幸最後安全降落。桃園機場表示，已派員巡檢跑道並回報運安會、交通部及民航局。

桃園機場公司說明，今晚8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔臺暫停起降，維持單跑道運作。該貨機降落後安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

運安會主委林信得表示，已接獲機場公司通報，並即刻派三人小組前往了解狀況，預計最快明早才會有初步結果。

UPS貨機降落時引擎撞擊跑道。圖／讀者提供

事發時間段為底下影片左上方標記時間2025-08-13 20:08:40

