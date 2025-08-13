快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克夜店馬戲團「奔跑者」 限時早鳥價

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

舞台化身巨型跑步機，持續運轉的輸送帶宛如永無止境的時間軸，四位馬戲藝術家在忽快忽慢的跑步機展現高難度的馬戲，宛如失速人生的詩意寓言。中國信託新舞臺藝術節引進捷克夜店馬戲團轟動歐美的代表作「奔跑者」，十月卅一日至十一月二日於台北表演藝術中心震撼登場。

中國信託新舞臺藝術節今年以「動態臨界點」為主題，關注現代人分秒必爭的焦慮日常，探索身體與時間的極限邊界。捷克夜店馬戲團以「會說故事的馬戲」聞名國際，「奔跑者」二○二二年於愛丁堡藝穗節首演後，締造連續三週售罄的亮眼紀錄。該劇被譽為「新馬戲典範」，巡演足跡遍及世界各大藝術節，此次是首度來台演出。

「奔跑者」將現代人分秒必爭的日常，濃縮成七十分鐘高張力的「劇場版」。舞台化身一座長達十公尺的巨型跑步機，馬戲藝術家在忽快忽慢的跑步機上拔腿狂奔、翻轉大環、甚至騎腳踏車，以神乎其技的舞蹈及雜耍，上演環環相扣的生活短篇，音樂家的現場演奏則勾勒生活的重複與混亂。

馬戲藝術家Ethan Law坦言，雖然已巡演超過廿三國家、二千二百場次，每次演出仍覺得是極大的考驗，「每一秒都充滿未知」。

英國「衛報」盛讚「奔跑者」是「一杯完美調和舞蹈、音樂與馬戲的雞尾酒，令人忍不住歡呼。「奔跑者」即日起至九月三日早鳥八折。售票連結

延伸閱讀

台北中山堂2026迎90歲 辦論壇探索舞蹈與古蹟空間

捷克基督徒大遊行 首都環繞敬拜歌聲

譴責捷克總統見達賴喇嘛 陸外交部稱「不再進行任何交往」

大陸旅遊潮在捷克回升 網友：是時候掛台灣國旗

相關新聞

接連颱風豪雨重創蔬菜產區 農業部加強釋出庫存、進口蔬菜通關

針對近期蔬菜供應情形，因受到丹娜絲颱風及豪雨影響，造成葉菜類短缺，以及本次中度颱風楊柳帶來的影響，農業部長陳駿季今要求針...

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）稍早降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，機身碰到跑道，不慎擦撞跑道引擎起火...

塑膠減產條文遭刪　全球公約談判引爆多國反彈

為期十天的「全球塑膠公約」（INC-5.2）談判會議將於明天落幕，大會今天晚間臨時召開第二次會員大會，並發布最新主席條文...

塑膠公約草案 刪減產條文

塑膠公約談判倒數，大會昨台灣時間晚間緊急召開第二次會員大會，並公布「全球塑膠公約」最新草案。根據最新草案內容，各界高度關...

日內瓦禁塑令 陷法律戰

「全球塑膠公約」談判進入關鍵倒數階段，主辦城市日內瓦卻因一項禁塑政策，引發法律爭議。日內瓦州原計畫自今年起全面禁止餐飲與...

聯經「未完的旅程」 入圍金鼎獎「非文學圖書獎」

文化部昨公布第四十九屆金鼎獎入圍名單，本屆共計一三八六件報名，一○六件作品入圍，其中聯經出版社以蔡惠萍的「未完的旅程：一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。