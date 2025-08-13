影／UPS貨機颱風夜降落冒火花 桃機緊急封閉跑道

UPS一架747-800貨機（機身編號N613UP）今晚8時9分從香港飛抵桃園國際機場降落時，疑似4號發動機摩擦北跑道而產生火花，該貨機降落後滑行至貨機坪停靠，機場公司隨即關閉北跑道進行檢視，並通知運安會調查。

機場公司表示，今(13)日晚間8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降，維持單跑道運作。

機場公司指出，該貨機降落後安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

UPS一架747-800貨機今晚降落桃機時，發生發動機觸地事件，4號發動機受損。圖／讀者提供

事發時間段為底下影片左上方標記時間2025-08-13 20:08:40

