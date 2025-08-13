貨機降落桃機發動機觸地 機場公司維持單跑道運作

桃園國際機場今晚發生貨機降落時發動機觸地事件，機場公司表示，已派員巡視跑道，並回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降，維持單跑道運作。

機場公司晚間發布新聞稿表示，晚間8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局。

機場公司同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降，維持單跑道運作。至於貨機在降落後已安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

