接連颱風豪雨重創蔬菜產區 農業部加強釋出庫存、進口蔬菜通關

針對近期蔬菜供應情形，因受到丹娜絲颱風及豪雨影響，造成葉菜類短缺，以及本次中度颱風楊柳帶來的影響，農業部長陳駿季今要求針對蔬菜供應情況加強監控與調節，也已請交通部及關務署協助各項進口蔬菜通關作業，並輔導農民團體加強進口青江菜、結球萵苣等，補充國內蔬菜供應。

農業部表示，除已逐日依市場蔬菜供需情形，調節釋出冷藏蔬菜以強化蔬菜供應外，另透過生鮮超市及量販通路設置優惠蔬菜專區，供應高麗菜等蔬菜，便利消費者選購。

另自7月18日以來，已經調節釋出甘藍及結球白菜等冷藏蔬菜計1270公噸，將持續依市場供需情形滾動調節。此外，農業部已請交通部及關務署協助各項進口蔬菜通關作業，並輔導農民團體加強進口青江菜、結球萵苣等葉菜超過600公噸，補充國內蔬菜供應，後續也將視國內蔬菜供應量能，適時補充以充裕國內蔬菜供應。

對於農業天然災害救助事項，陳駿季指示，針對丹娜絲颱風及0728豪雨的救助品項，應加強與縣市政府溝通協調，共同努力加速辦理審核與撥款事宜，並要求各產業單位在颱風過後應迅速了解災情，必要時主動公告救助。另就畜牧產業部分，應加強落實畜禽產品價格監控，並建立更系統性的災情查報與掌握機制。

同時，也已要求漁業署與地方政府密切協調及落實漁船員上岸安置事宜，也需掌握因停電或水質變化可能受損的養殖魚種，以便災後迅速掌握狀況。

對於楊柳颱風可能造成農業災情，陳駿季表示，農業部強調將持續與各地方政府、農漁民團體及相關單位保持密切聯繫，運用多元管道傳遞防救災資訊，全力降低農產業損失，並確保民生農產品供應穩定。颱風過後，也將立即啟動災後復原與救助作業，秉持從速、從簡、從寬原則，加速恢復農業生產量能。

