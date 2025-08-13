台北中山堂2026迎90歲 辦論壇探索舞蹈與古蹟空間

快訊

中央社／ 台北13日電

北市中山堂管理所今天表示，中山堂明年將迎來90歲生日，為推廣舞蹈活動，15、16日將舉辦首屆國際舞蹈論壇，邀請國內外舞蹈界人士與談，探索舞蹈在中山堂古蹟空間的發展。

台北市中山堂管理所透過新聞發布，這場論壇的主題為「從中山堂出發－舞蹈與古蹟空間的想像與建構」，將聚焦在「舞蹈如何進入古蹟空間」、「舞蹈機構的公共角色」、「身體與場域的再詮釋」等面向上，共計3場主題講座與1場綜合座談；詳情可至台北市中山堂官方網站與臉書（Facebook）專頁查詢。

台北市中山堂管理所說明，除邀請國家文藝獎得主古名伸擔任此場舞蹈論壇計畫主持人，並請曾任蒙彼利埃國家舞蹈中心（Centre Chorégraphique NationalMontpellier-Occitanie）藝術總監與法國國家舞蹈中心（Centre National de la Danse,CND）總監的法國編舞家瑪蒂德．莫尼葉（Mathilde Monnier），以及現任奧地利聖波爾滕節日劇院（Festspielhaus St. Pölten）藝術總監貝蒂娜．馬蘇赫（Bettina Masuch），擔任主講人。

同時邀請台灣資深編舞者、舞蹈界專家學者及劇場空間工作者與談。

前三場在15日舉行。第一場為「回顧與願景構築」，將從表演藝術聯盟受文化部委託辦理的台灣舞蹈生態調查談起，點出台灣舞蹈界生態與環境，再透過5名不同世代與舞蹈專業的與談人，分享各自觀察與經驗，說明舞蹈在古蹟空間發生的可能性。

第二場及第三場由莫尼葉與馬蘇赫分享各自在舞蹈機構的經驗，以及與台灣交流經驗、對台灣在地觀察，並邀請台灣與談人參與討論，從不同工作視角與體會，借鏡他國例子，思考發展出適合中山堂舞蹈推廣活動的階段性、在地化策略。

第四場為「前瞻論壇」，以前3場討論基礎，請5名不同舞蹈專業與談人、現場觀眾參與討論，期待為舞蹈在中山堂此一古蹟空間發展，提供具體建議。

古蹟 北市 總監

