未達停班停課標準 花蓮14日正常上班上課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
隨著楊柳颱風遠離，陸上警戒區僅剩彰化以南及澎湖、金門地區，花蓮縣府宣布明天正常上班上課。圖／中央氣象署提供
花蓮縣今天停止上班上課，但縣府依據中央氣象署最新氣象資料評估，目前「楊柳」颱風，風力與雨量未達停班停課標準，決定明天（8月14日）全縣正常上班、正常上課。

