健康行動永續未來／「蔬食競賽」全民開煮 現在就報名

隨著健康和環保意識提升，近年蔬食風潮在全球盛行，「世界素食人口報告」顯示，台灣素食人口比率居全球第二，能有效降低罹患高血壓、糖尿病機率。營養師劉怡里指出，素食有助於改善代謝症候群、降低身體質量指數（BMI）和肥胖風險，甚至預防癌症發生。只要注意補充蛋白質、鐵、維生素B12，並正確烹調，不論是長輩、兒童、三高族群、腎臟病友，都能健康吃素。

3特殊族群吃素妙招

■長者：補充優質蛋白質

許多人擔心特殊族群吃素會缺乏營養，劉怡里表示，長輩較容易有肌少症問題，若吃素要多注意蛋白質是否攝取足夠，尤其應補充足夠的優質蛋白質，也可吃蛋素或蛋奶素，例如雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、牛奶等，以及黃豆、黑豆、毛豆等豆類食物。

■兒童青少年：全穀雜糧配豆類

發育期的兒童和青少年，正是身體成長的時候，劉怡里說，此階段應多攝取必需胺基酸，若吃素則因全穀雜糧類缺少離胺酸，豆類缺乏甲硫胺酸，建議兩者搭配，例如：黑豆飯、紅豆飯、紅豆紫米粥、綠豆薏仁湯，可以確保攝取到完整的必需胺基酸。

■腎友：吃適量原型蛋白質

過去曾認為植物性蛋白質會對腎臟造成負擔，讓許多腎友擔心，劉怡里表示，適量的原型蛋白質，反而有助於修復腎絲球，改善尿蛋白流失。

吃素也要重營養均衡

營養均衡是維持健康的關鍵，素食者更要確保有足夠的營養。劉怡里建議，茹素者的主食可選擇全穀雜糧類，如燕麥、大麥、五穀飯，補充纖維與抗氧化物；蔬菜其中一份可選擇綠色蔬菜，補充維生素B群，以及一份曬乾的香菇，補充維生素D；水果其中一份可選擇高維生素C的芭樂、柑橘類、小番茄、草莓、奇異果等，並且在餐後馬上吃，幫助餐中植物性鐵的吸收；蛋白質優先選原型豆類或少加工的豆製品，例如：黑豆、毛豆、豆乾、傳統豆腐等，避免高油脂的油豆腐、素雞、百頁豆腐等。

長期茹素者容易缺乏鐵、維生素B12、維生素D及Omega-3，劉怡里建議，在烹調用油上可選擇亞麻籽油、核桃油等，也多補充堅果如芝麻、核桃、腰果等，這些油脂能轉化成EPA和DHA，也有助於護腦和心。建議可以攝取1張海苔壽司皮大小約3公克的紫菜或藻類來補充維生素B12，維生素D則可從乾香菇類中攝取外，也可以多曬太陽。

「你的食物就是你的醫藥。」劉怡里說，健康吃素，烹調方式也很重要，建議採蒸、煮、悶、燉等烹煮法，避免油炸、焗烤或勾芡等高油脂的料理方法，也提醒素食者應選擇食用當季、多樣的食材，除了能保證營養攝取的廣度，也符合永續飲食的理念。

蔬食競賽 報名起跑

「2025健康永續行動×蔬食生活市集」將於10月18日至19日在台北華山文創園區中4B館舉辦，活動中推出「蔬食競賽」，鼓勵民眾用創意料理，讓生活更永續、更健康。比賽主題分為「高纖飲食」與「低碳料理」。高纖燕麥組：以燕麥為主角，做出創意料理。低碳蔬食組：用當季、當地食材，料理出低碳又健康的美味，歡迎報名參加。

報名期間：8月1日至9月1日

洽詢：02-8692-5588轉5616

商品推薦