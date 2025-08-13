全台最強名琴等你來彈！大墩文化中心公共鋼琴體驗登場

「2025大墩文化中心公共鋼琴」體驗活動熱烈展開，大墩文化中心主任陳文進13日於開幕活動表示，今年配合「2025台中玩劇場生活節」，首次加碼推出「貝森朵夫、法吉歐利雙名琴共享體驗」，邀請熱愛音樂的民眾，走進大墩文化中心與中山堂，親身感受演奏廳旗艦級鋼琴的極致音色。

活動自即日起至8月24日止，每日現場宛如小型音樂會，琴聲悠揚，首日即吸引不少民眾駐足聆聽。

台中市政府文化局表示，台中市中山堂擁有貝森朵夫、法吉歐利、史坦威、河合及山葉等五大名琴供表演團隊租借演出使用，其中「法吉歐利F308」素有「鋼琴界法拉利」之稱。

而今年首次於大墩文化中心開放體驗的「貝森朵夫帝王琴」，更是國際樂壇公認的「鋼琴界勞斯萊斯」，擁有全球唯一97鍵設計，低音延伸至C音，音域更廣、共鳴更深，呈現雄渾且細膩的音色，為世界頂尖音樂廳與大師級演奏家指定之選。

文化局今天特別邀請曾獲總統教育獎、台中市惠明視障者教養院院生李家敏老師，以及雙十國中音樂班陳宇霏、李苡瑄同學，示範演奏貝森朵夫帝王琴。

李家敏雖視力受限，卻以堅毅與熱愛鋼琴的心境，在琴鍵間流轉出飽滿而富張力的樂音，令現場觀眾深受感動。她的演出不僅展現鋼琴的極致魅力，更傳遞音樂跨越身心障礙、凝聚人心的力量。

今日開幕活動包含大墩文化中心主任陳文進、立法委員羅廷瑋、台中市議員黃守達、市議員黃佳恬、吉龍里里長李國禎、台中市惠明視障者教養院院長甘淑娟、李家敏老師和雙十國中音樂班同學皆到場參與，立法院副院長江啟臣、台中市議員張彥彤、市議員江肇國、市議員陳政顯、市議員吳振嘉亦派代表到場共襄盛舉。

文化局誠摯邀請市民把握「雙名琴共享體驗」的難得機會，相關場次時間與預約方式，請至大墩文化中心（https://pse.is/7xvbt5）與中山堂（https://pse.is/7xvc7h）官網查詢。

另外，清水港區藝術中心也將接力於10月1日至19日，於港藝展覽大廳提供民眾體驗公共鋼琴，歡迎喜歡音樂的市民踴躍參與、盡情彈奏自己的生活奏鳴曲。 現場宛如小型音樂會，琴聲悠揚，首日即吸引不少民眾駐足聆聽。記者宋健生／攝影 惠明視障者教養院院生李家敏，為名琴共享體驗增添動人樂章。記者宋健生／攝影

