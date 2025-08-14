聽新聞
9成備孕夫妻曾想放棄 應求助醫師

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

46歲的林小姐，3年前進行人工生殖療程時，被判定為「極端少卵」的個案，需要借卵才有機會懷孕，雖然大受打擊仍嘗試以自己的卵進行人工生殖。多次進行胚胎培養以及2次胚胎植入，終於喜獲麟兒。

林小姐表示，在將近40歲時結婚，婚後1年採自然方式但未能懷孕，經檢查後發現有卵巢早衰及AMH值極低的問題，聽到消息青天霹靂，自認身體狀況良好，生理期也相當規律，怎麼會不孕？在短暫消沉後，了解時間是最大的敵人，開始了試管嬰兒的療程。

中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜說，高齡身體條件不如以往，9成備孕夫妻曾想放棄。AMH是反映卵巢內「可用卵子庫存」的多寡，可能會影響生育能力，但數字低不代表一定無法懷孕。以林小姐為例，在將近2年的時間總共進行了5次取卵，獲得4顆卵子，經歷了2次植入後，終於在第2次成功懷孕，43歲時生下健康的兒子。

年齡是影響人工生殖成功率的因素之一，中華民國生育醫學會針對154對備孕夫妻進行調查，「自行施打排卵針及副作用不適」、「取卵數量少於他人」、「胚胎無法順利培養與植入」是萌生放棄念頭的三大難題。除了生理上的不適，心理壓力也是備孕夫妻一大挑戰。

平均3成備孕夫妻獨自面對難題，未尋求醫師、諮詢師協助，黃貞瑜說，透過醫療協助可了解各項身體數值，有助於擬定治療方案、調整用藥計畫；過程中卡關，民眾感到焦慮不安或有其他需求，諮詢師可給予專業衛教或心理協助。而胚胎師則會留意胚胎狀態，隨時調整培養方案，提高成功率。

黃貞瑜呼籲，備孕中的女性，不必將療程中的困難與失敗全數歸咎於自己，唯有醫師、諮詢師、胚胎師的醫病雙向溝通與合作，才能走得更穩妥。另一半的支持以及國健署的人工生殖補助資源，讓媽媽更有信心面對療程。

林口長庚醫院生殖中心主任級醫師吳憲銘表示，有些女性會因為自己取卵的數字少而感到焦慮，每個人體質與難孕原因不同，不應進行比較，「品質比數量更關鍵」。研究顯示，取卵數在15顆以內與活產率呈正相關，能產出試管嬰兒所需的2顆以上「好」囊胚。卵多不等於品質好，過多反而增加變數。

