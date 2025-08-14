聽新聞
大腸癌免疫治療 健保納入給付

聯合報／ 陳重均／彰化秀傳紀念醫院大腸直腸外科醫師
大腸癌病人面對癌症治療，不再只有一條路，免疫藥物治療納入第一線治療。圖／123RF
大腸癌病人面對癌症治療，不再只有一條路，免疫藥物治療納入第一線治療。圖／123RF

大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，每年新增逾萬名患者。大腸癌病人面對癌症治療，不再只有一條路，正確檢測與新型療法，正為許多病人開啟另一扇有光的窗。

隨著分子醫學的進步，醫界發現某些患者腫瘤具有特定基因特徵，傳統化療成效有限，卻對免疫治療有明顯反應，特別是具有「dMMR」（錯配修復缺陷）或「MSI-H」（高微衛星不穩定性）特性的病人。這類腫瘤由於DNA修復機制異常，容易產生大量突變與異常蛋白，進而引發免疫系統辨識與攻擊腫瘤細胞。

根據國際研究，這些患者接受PD-1抑制劑（如pembrolizumab）治療後，常出現顯著腫瘤縮小，甚至長期穩定控制；相較傳統化療，免疫治療不僅療效持久，副作用也較低。以往礙於藥價高昂，許多病患需自費使用免疫藥物，自今年6月起，健保正式給付MSI-H/dMMR轉移性大腸癌病患使用免疫治療藥物做為第一線治療，讓更多患者能負擔得起，及早接受有效療法，這也是台灣精準醫療的新篇章。

臨床建議，所有大腸癌患者在治療前應接受MSI（高微衛星不穩定性）或dMMR（錯配修復缺陷）檢測，確定是否屬於此類對免疫治療有明確療效的族群。檢測方式包括免疫染色（IHC）與基因分析，操作簡單、準確度高。

治療團隊包括大腸直腸外科、腫瘤內科與病理診斷等部門，依據檢測結果安排個人化治療策略，包括符合健保規範的免疫治療方案以及完整照護計畫，對於已轉移的大腸癌患者，若檢測結果為MSI-H/dMMR，則團隊可依照最新國際指引，提供pembrolizumab等免疫藥物的第一線治療，對症下藥，掌握治療先機。

病患若疑似為遺傳性大腸癌（如Lynch症候群），也需要遺傳諮詢與家族檢測服務，掌握先機，守護整個家族的健康。

dMMR與MSI-H的檢測不僅改變了大腸癌的治療方向，更為患者帶來治癒的希望。這項專業、即時且病人負擔得起的精準醫療讓大腸癌病人面對癌症，有更多更好的選擇。

