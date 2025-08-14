聽新聞
健康你我他／立志不當樹獺 邁向活躍好學
我的代表動物是樹獺，這種動物的特性是移動速度非常慢，只有每分鐘4公尺的速度，但具有游泳的能力，如果不慎摔到地上，卻容易成為其他肉食性動物的獵物。
乍看之下，這似乎與我性急的個性完全不同。但當我檢視「退休力」的5項核心能力時，發現我最欠缺的是「活躍好學」，若是以這點來看，我真的是像極了慢吞吞的樹獺。
由於我是思想上的巨人，老想著退休之後要學畫畫、學編織、學日文等，腦海中堆滿了一大堆計畫，但真正退休之後，這些都付之闕如，每次想要付諸行動，卻又被自己的「懶」給打敗了。
看到好多同事退休之後比先前還忙，我心生羨慕，但當同事邀約時，我又退縮了，總覺得「好累、還要出門」，久而久之，同事們也放棄了，而我自己又過著百無聊賴的生活，日子就是得過且過。
常言道「要活就要動」，這個「動」既是腦筋要動，身體也要動。雖然無法預估生命的長度，但是生命的質感卻是掌握在自己手中。如果我不開始行動，那我的人生終究會被單調的灰色所取代。希望自己在有生之年，不致於偏離「彩色」太遠。
因此，我給自己的功課，就是學著「活躍好學」，讓自己從「思想上的巨人」，一步步成為「行動上的巨人」，明年再測退休力時，能在「活躍好學」這項繳出好成績。
