聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／立志不當樹獺 邁向活躍好學

聯合報／ 文／劉秀芳（高市三民）
我給自己的功課，就是學著「活躍好學」，讓自己從「思想上的巨人」，一步步成為「行動上的巨人」。圖／劉秀芳提供
我給自己的功課，就是學著「活躍好學」，讓自己從「思想上的巨人」，一步步成為「行動上的巨人」。圖／劉秀芳提供

我的代表動物是樹獺，這種動物的特性是移動速度非常慢，只有每分鐘4公尺的速度，但具有游泳的能力，如果不慎摔到地上，卻容易成為其他肉食性動物的獵物。

乍看之下，這似乎與我性急的個性完全不同。但當我檢視「退休力」的5項核心能力時，發現我最欠缺的是「活躍好學」，若是以這點來看，我真的是像極了慢吞吞的樹獺。

由於我是思想上的巨人，老想著退休之後要學畫畫、學編織、學日文等，腦海中堆滿了一大堆計畫，但真正退休之後，這些都付之闕如，每次想要付諸行動，卻又被自己的「懶」給打敗了。

看到好多同事退休之後比先前還忙，我心生羨慕，但當同事邀約時，我又退縮了，總覺得「好累、還要出門」，久而久之，同事們也放棄了，而我自己又過著百無聊賴的生活，日子就是得過且過。

常言道「要活就要動」，這個「動」既是腦筋要動，身體也要動。雖然無法預估生命的長度，但是生命的質感卻是掌握在自己手中。如果我不開始行動，那我的人生終究會被單調的灰色所取代。希望自己在有生之年，不致於偏離「彩色」太遠。

因此，我給自己的功課，就是學著「活躍好學」，讓自己從「思想上的巨人」，一步步成為「行動上的巨人」，明年再測退休力時，能在「活躍好學」這項繳出好成績。

樹獺 退休力

延伸閱讀

柏林史普里河禁止游泳 民眾跳河爭取解除百年禁泳令

塞納河百年來首度開放游泳 成巴黎夏日消暑新選擇

世界游泳大師錦標賽 97歲阿嬤唐成瑤破大會紀錄摘金

「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘

相關新聞

接連颱風豪雨重創蔬菜產區 農業部加強釋出庫存、進口蔬菜通關

針對近期蔬菜供應情形，因受到丹娜絲颱風及豪雨影響，造成葉菜類短缺，以及本次中度颱風楊柳帶來的影響，農業部長陳駿季今要求針...

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）稍早降落桃園機場時，疑似因側風過大緣故，機身碰到跑道，不慎擦撞跑道引擎起火...

9成備孕夫妻曾想放棄 應求助醫師

46歲的林小姐，3年前進行人工生殖療程時，被判定為「極端少卵」的個案，需要借卵才有機會懷孕，雖然大受打擊仍嘗試以自己的卵...

健康行動永續未來／「蔬食競賽」全民開煮 現在就報名

隨著健康和環保意識提升，近年蔬食風潮在全球盛行，「世界素食人口報告」顯示，台灣素食人口比率居全球第二，能有效降低罹患高血...

大腸癌免疫治療 健保納入給付

大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，每年新增逾萬名患者。大腸癌病人面對癌症治療，不再只有一條路，正確檢測與新型療法，正為許...

健康你我他／立志不當樹獺 邁向活躍好學

我的代表動物是樹獺，這種動物的特性是移動速度非常慢，只有每分鐘4公尺的速度，但具有游泳的能力，如果不慎摔到地上，卻容易成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。