衛福部狼醫平台上線！醫改會曝還有狼醫未揭露 憂平台成「保護傘」
近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，醫療改革基金會呼籲成立平台供民眾查詢，衛福部長邱泰源今年一月公開承諾後，狼醫平台已於近日上線。但醫改會表示，平台建置是為了強化民眾知情權、保障病人安全，但目前衛福部僅揭露112年後性平判決確定的案件，但若是112年前性平判決，或僅有懲處紀錄、調查已確認但案尚未定讞的案件等，都可能因系統限制而不被揭露，但這些案件並不會因為沒公開就不存在。
醫改會舉例，以下案例在衛福部最新的狼醫平台都不會被揭露，如遺漏的性平判決案例，包括112年前定讞，台北洪姓狼醫在診間假借指示護理師修改醫令，多次強制猥褻，明知對方明確拒絕仍持續行為。109年判決確定，110年遭懲戒，現仍在任要職。另一起，性平案件不應該侷限對病人，也應包含職場、教學之便等範圍，因今年便有廖姓狼醫對護理師性騷114年遭判刑定讞。
此外，懲處決議或調查已確認，但未進司法。案例一，新北陳姓狼醫109年，利用職務之便在診間誘導病患發生關係。事發後更改姓名，111年遭懲戒。如今不僅跨縣市執業，還擔任主管職。案例二、高雄曾姓狼醫趁診療機會取得病患聯絡資訊，進行性騷擾。114年遭懲戒停業兩個月，如今仍在執業。
案例三、桃園高姓狼醫110年診療時藉「甲狀腺問題影響性荷爾蒙」為由，對病患進行內診並趁機性侵、強吻，直到護理師呼喚才停止。112年遭懲戒，案件尚未定讞，仍在執業中。案例四、台中陳姓狼醫113至114年間，多次假借看診名義襲胸、摸腿。市府認定性騷擾成立，尚未有懲戒決議。
醫改會執行長林雅惠說，現行狼醫揭露機制充滿漏洞，如112年前的性平判決，如果僅有懲處紀錄或案件尚未定讞等，都可能因為系統限制而不被揭露，但這些案件並不會因為沒公開就不存在。而這類案件往往牽涉權勢壓力及心理創傷，很多甚至不會進入訴訟程序。加上更名、跨縣市執業等情況無從查詢，讓辨識加倍困難，反而成了不良醫師的「保護傘」。
更嚴重的是，性平案件調查、審理常需多年，複雜案件甚至拖上數十年。近年就有狼醫在官司期間，因缺乏風險警示機制，持續對未成年人犯案的憾事。
林雅惠說，醫事司難道認為只有經判決確定的性平案件才具公信力，對醫事專業團體的懲戒或地方政府的調查信任不足嗎？違反醫療倫理也不只限於性平事件—盜刷健保卡、雇用密醫、使用非法療法等，都會嚴重破壞醫病信任。
林雅惠呼籲，政府應優先揭露所有判決書與懲戒紀錄，不限於性平案件與時間範圍，並明確向社會說明更新進度與時間表，確保資訊可追溯、可查驗，如此才能真正保障病人安全，守護醫病信任。
