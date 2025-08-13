颱風楊柳逐漸遠離 台灣高鐵14日正常營運

颱風楊柳逐漸遠離，台灣高鐵今天表示，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，但若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳過去3小時強度稍減弱，目前中心位置在澎湖南南東方近海，未來向西北西移動，預計強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小趨勢。

台灣高鐵發布新聞稿表示，根據最新氣象資訊研判，明天將全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，但颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利行程順暢。

台灣高鐵指出，颱風期間部分地區可能出現較大風雨，台灣高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定易飄落物，如大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，該等物品若遭強風吹入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，不僅嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵說，颱風期間相關退費及退票規定為自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起1年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費；台灣高鐵因颱風天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲退費補償規定。

