颱風楊柳影響 14日海運9航線81航次停航

受到颱風楊柳影響，航港局說，明天共有9航線共81航次停航，提醒旅客留意航班資訊。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳過去3小時強度稍減弱，目前中心位置在澎湖南南東方近海，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、苗栗以南陸地及澎湖、金門，東半部、嘉義以南地區及澎湖風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

受到楊柳影響，航港局通報明天共有9航線，計81航次停航，包含基隆-馬祖開航1航次、停航1航次；南竿福澳-福州琅岐開航2航次、停航2航次；北竿白沙-福州黃岐開航2航次、停航2航次；金門-石井全部停航。

金門-五通開航14航次、停航10航次；馬公-望安-七美全部停航；東港-小琉球全部停航；鹽埔-小琉球全部停航；富岡-綠島開航6航次、停航4航次。

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

