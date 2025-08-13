快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！16縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

颱風楊柳已出海 太平山與龜山島14日持續封閉

中央社／ 宜蘭縣13日電
蘭陽溪口漂亮的海岸線，還可以看到龜山島。圖／陳樹德老師提供
蘭陽溪口漂亮的海岸線，還可以看到龜山島。圖／陳樹德老師提供

颱風楊柳今天下午登陸台東縣太麻里鄉，傍晚4時左右於台南七股出海。基於安全，位於宜蘭縣太平山國家森林遊樂區及宜蘭外海的龜山島，明天仍持續封閉。

太平山國家森林遊樂區日前因應颱風楊柳逼近，12日中午起預警性休園。此外，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於11日曾宣布，龜山島基於臨時碼頭靠泊等安全考量，12日、13日預警性封島2天。

林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因太平山國家森林遊樂區下午仍有風雨，加上在颱風過後仍需勘災，為確保聯外道路與園區安全，明天仍封園，恢復開園時間未定。

宜蘭縣文化局指出，位在冬山河親水公園的宜蘭國際童玩藝術節園區，經過這次颱風之後，相關設施都未受損，明天上午9時重新開園，歡迎遊客在17日閉幕之前，前往暢遊參觀。

基隆市政府表示，市區中正區中船路一處空地，今天上午因颱風楊柳外圍環流影響，瞬間強風導致1面活動看板整面倒塌，波及停在路邊車輛，所幸當時沒有人車經過，無人受傷。

市府指出，獲報後立即派員前往查看，並通知開口廠商前往處理，已排除危險。

宜蘭 颱風 龜山島 森林遊樂區

延伸閱讀

影／驚悚瞬間曝光！楊柳颱風吹落大樓裝飾玻璃 路過女騎士險被砸

颱風楊柳侵台 高市府提醒雇主應適法處理出缺勤

颱風楊柳出海 台南預防性撤離15區619人

颱風楊柳強陣風衝擊 嘉義沿海山區逾4千戶仍停電

相關新聞

新竹不是美食沙漠！竹市7家美食首入選「米其林指南2025」必比登名單

老饕看過來！「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「貓的堅...

全台最強名琴等你來彈！大墩文化中心公共鋼琴體驗登場

「2025大墩文化中心公共鋼琴」體驗活動熱烈展開，大墩文化中心主任陳文進13日於開幕活動表示，今年配合「2025台中玩劇...

衛福部狼醫平台上線！醫改會曝還有狼醫未揭露 憂平台成「保護傘」

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，醫療改革基金會呼籲成立平台供民眾查詢，衛福部長邱泰源今年一月公開承諾後，狼醫平台已...

鋼琴名家周善祥室內樂音樂會 苗北藝術節獨有

2025苗北藝術節今天公布節目，除了國內3大樂團推出經典節目之外，旅歐鋼琴名家周善祥也將專程到苗北藝術節，帶來他創作的鋼...

LDCT肺癌篩檢救命！台大名醫籲50至65歲普篩 啟動早篩早治新藍圖

肺癌連續21年位居國人十大癌症首位，衛福部國健署自民國111年起，將低劑量電腦斷層納入公費篩檢，對象為吸菸、肺癌家族史等...

國道稽查...花生醬過期2個月還在用 新竹交流道附近燒臘便當挨罰9萬元

國道服務區是民眾駕駛途中的重要據點，各服務區積極提升硬體設施與公共服務，許多品牌商家進駐。食品藥物管理署日前針對這些餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。