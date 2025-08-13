颱風楊柳已出海 太平山與龜山島14日持續封閉
颱風楊柳今天下午登陸台東縣太麻里鄉，傍晚4時左右於台南七股出海。基於安全，位於宜蘭縣太平山國家森林遊樂區及宜蘭外海的龜山島，明天仍持續封閉。
太平山國家森林遊樂區日前因應颱風楊柳逼近，12日中午起預警性休園。此外，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於11日曾宣布，龜山島基於臨時碼頭靠泊等安全考量，12日、13日預警性封島2天。
林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因太平山國家森林遊樂區下午仍有風雨，加上在颱風過後仍需勘災，為確保聯外道路與園區安全，明天仍封園，恢復開園時間未定。
宜蘭縣文化局指出，位在冬山河親水公園的宜蘭國際童玩藝術節園區，經過這次颱風之後，相關設施都未受損，明天上午9時重新開園，歡迎遊客在17日閉幕之前，前往暢遊參觀。
基隆市政府表示，市區中正區中船路一處空地，今天上午因颱風楊柳外圍環流影響，瞬間強風導致1面活動看板整面倒塌，波及停在路邊車輛，所幸當時沒有人車經過，無人受傷。
市府指出，獲報後立即派員前往查看，並通知開口廠商前往處理，已排除危險。
