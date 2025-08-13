取卵5次才添丁 醫學會揭人工生殖3階段各有艱難

林小姐自40歲起備孕3年，經5次取卵才成功添丁。醫學會調查發現，備孕女性在人工生殖3大階段各有艱難，呼籲勿獨自面對，適時求助專業，有助找出最適個人化方案。

林小姐今天在「備孕路上不孤單 找到你的樂孕尋寶後援隊」記者會上分享，原想自然懷孕，卻1年肚皮都沒消息，檢查才發現抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH值）非常低，為極端少卵個案，因此她轉向生殖醫學，開始與時間賽跑，然而經過4次取卵僅取到2顆，植入也不成功，過程讓她身心俱疲，也曾暗自哭泣。

「本來連我都想放棄了」，為她看診的中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜回憶，當時適逢政府人工生殖擴大補助上路，因此與林小姐討論再次取卵，結果成功取出2顆，也順利植入胚胎，讓林小姐誕下可愛男嬰。

中華民國生育醫學會在今年4到5月間，針對備孕中的78名男性、76名女性進行調查，結果發現，在人工生殖備孕療程3大階段，都有讓備孕夫妻想放棄的原因。

黃貞瑜說明，在排卵刺激階段，45%受訪者覺得自己下手打排卵針有心理壓力；有的則因45%要定時使用排卵藥，影響日常生活、工作行程；36.4%會因為吃排卵藥、打針會導致身體不適副作用想要放棄。

取卵階段，黃貞瑜表示，調查發現46.1%備孕者會因取卵數量比其他人少而想放棄；因取卵手術疼痛，或因沒有第一次就成功取到卵想放棄的，也各有40.9%。胚胎植入階段，高達57.1%會因胚胎沒辦法養到第5天想放棄，憂心胚胎品質的也不在少數。

林口長庚醫院生殖中心醫師吳憲銘說明，其實過度的排卵藥物刺激不利子宮受孕環境；療程中如有不適，也有調整藥物選項。取卵數雖與活產率正相關，但若超過15顆，活產率將起伏不定，並非越多越好。

胚胎品質部分，吳憲銘說，雖然分級較高的確實可以植入1顆就讓懷孕率達到69%，但比較差的胚胎懷孕率也可達到40%，「讓他繼續走下去，中段班的還是可以出人頭地」。尋「寶」之旅需醫病雙向溝通與合作，呼籲備孕女性不必將療程中的困難與失敗，全數歸咎於己。

國健署副署長魏璽倫表示，全台女性，第一胎平均生育年齡已從20年前的27.7歲增加5歲，且平均有1/7夫妻不孕。政府推動試管嬰兒擴大補助計畫，累計至今已有13萬對夫妻通過審查、誕生2萬9700多個寶寶，且其中2000多對夫妻已經申請第二胎、共生下600多個寶寶，更有4、5對已經申請第三胎。

商品推薦