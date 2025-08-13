快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！16縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹不是美食沙漠！竹市7家美食首入選「米其林指南2025」必比登名單

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「東門米粉湯」。圖／取自東門米粉湯臉書
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「東門米粉湯」。圖／取自東門米粉湯臉書

老饕看過來！「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「貓的堅持」、「東門米粉攤」、「菜園」、「禾日香（民族路）」、「九添福牛肉麵館」、「弄味小廚」及「原味鴨肉麵」，展現風城多元且深厚的美食實力，也洗刷新竹美食沙漠之名。

代理市長邱臣遠表示，感謝各家餐飲業者長年用心經營，持續傳承與創新風味，未來市府將持續推動城市美食品牌，透過節慶美食活動、導覽體驗、數位行銷及跨界品牌合作，全面提升新竹美食的曝光度與影響力，讓「吃在新竹」成為旅遊台灣必備的美味行程。

城銷處表示，必比登推介重視「以親民價格享受優質餐飲」，推薦範圍涵蓋街邊小吃、家庭餐館及地方特色老店，讓初訪新竹的旅客也能依指南輕鬆找到道地好味。入選的餐廳「貓的堅持」是以麵食結合「輕藥膳」，使用中藥材加入蔬菜熬煮高湯，味道不會過於濃厚，同時也能達到養生、滋補的創意輕藥膳。在地人熟悉的「東門米粉攤」以清爽的湯頭和粗米粉聞名，招牌的芋頭米粉更是必點料理。

「菜園」是一家營業超過20年的中式老店，以經典江浙菜聞名，尤其招牌的煙燻大黃花風味獨特，搭配香氣四溢的菜飯，更令人回味無窮，是品味正宗老上海風味的首選餐廳。以魯肉飯聞名的「禾日香（民族路）」，招牌的太陽飯吃法更是許多人的愛好，招牌太陽飯搭配粒粒分明的白飯、熬煮十小時的肉燥及半熟蛋，帶來滿滿幸福感。「九添福牛肉麵館」位在美食一級戰區的城隍廟，以特色湯底與誠意十足的肉量吸引饕客上門。

「弄味小廚」主打簡約卻經典的客家菜餚，香油雞與鹹蛋腐為必點菜色，更是許多在地人從小吃到大的美好記憶。創立超過三十年的「原味鴨肉麵」不論鴨肉飯、鴨肉炒麵與米粉，都深受食客喜愛，鴨血的醋溜香氣更是每桌必點。

城銷處說明，此次入選的店家類型橫跨麵食、在地小吃、傳統客家料理與江浙風味，充分展現風城飲食文化的多元與深厚底蘊，也彰顯業者對品質與美味的長期堅持，成功獲得國際美食評鑑的肯定。這不僅是業者多年努力的成果，更是新竹飲食文化在國際舞台上的重要展現。

「九添福牛肉麵館」位在美食一級戰區的城隍廟，以特色湯底與誠意十足的肉量吸引饕客上門。圖／取自九添福牛肉麵館臉書
「九添福牛肉麵館」位在美食一級戰區的城隍廟，以特色湯底與誠意十足的肉量吸引饕客上門。圖／取自九添福牛肉麵館臉書
「弄味小廚」主打簡約卻經典的客家菜餚，香油雞與鹹蛋腐為必點菜色，更是許多在地人從小吃到大的美好記憶。圖／取自東門米粉湯臉書
「弄味小廚」主打簡約卻經典的客家菜餚，香油雞與鹹蛋腐為必點菜色，更是許多在地人從小吃到大的美好記憶。圖／取自東門米粉湯臉書
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「原味鴨肉麵」。圖／取自原味鴨肉麵臉書
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「原味鴨肉麵」。圖／取自原味鴨肉麵臉書
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「禾日香魯肉飯」。圖／新竹市府提供
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「禾日香魯肉飯」。圖／新竹市府提供
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「菜園」餐廳。圖／取自菜園餐廳臉書
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「菜園」餐廳。圖／取自菜園餐廳臉書
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「貓的堅持」。圖／新竹市府提供
「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「貓的堅持」。圖／新竹市府提供

美食 新竹 餐廳

延伸閱讀

國道稽查...花生醬過期2個月還在用 新竹交流道附近燒臘便當挨罰9萬元

沒投保又貯存逾期食品 新竹1業者挨罰9萬元

Matzka郵輪開唱變「Mr. Double」美食狂嗑雙倍份量連日本人都嚇壞

竹市養生館涉性交易 警逮男客、帶回越籍女子調查

相關新聞

新竹不是美食沙漠！竹市7家美食首入選「米其林指南2025」必比登名單

老饕看過來！「台灣米其林指南2025」昨公布必比登推介名單，新竹市首次納入評選範圍即有7家在地餐廳脫穎而出，包括「貓的堅...

全台最強名琴等你來彈！大墩文化中心公共鋼琴體驗登場

「2025大墩文化中心公共鋼琴」體驗活動熱烈展開，大墩文化中心主任陳文進13日於開幕活動表示，今年配合「2025台中玩劇...

衛福部狼醫平台上線！醫改會曝還有狼醫未揭露 憂平台成「保護傘」

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，醫療改革基金會呼籲成立平台供民眾查詢，衛福部長邱泰源今年一月公開承諾後，狼醫平台已...

鋼琴名家周善祥室內樂音樂會 苗北藝術節獨有

2025苗北藝術節今天公布節目，除了國內3大樂團推出經典節目之外，旅歐鋼琴名家周善祥也將專程到苗北藝術節，帶來他創作的鋼...

LDCT肺癌篩檢救命！台大名醫籲50至65歲普篩 啟動早篩早治新藍圖

肺癌連續21年位居國人十大癌症首位，衛福部國健署自民國111年起，將低劑量電腦斷層納入公費篩檢，對象為吸菸、肺癌家族史等...

國道稽查...花生醬過期2個月還在用 新竹交流道附近燒臘便當挨罰9萬元

國道服務區是民眾駕駛途中的重要據點，各服務區積極提升硬體設施與公共服務，許多品牌商家進駐。食品藥物管理署日前針對這些餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。