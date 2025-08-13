颱風楊柳遠離 連江縣14日啟動海空疏運滯留旅客

中度颱風楊柳遠離，連江縣政府交通旅遊局今天傍晚宣布，明天起啟動疏運計畫，包括航空公司加班機、交通船「台馬之星」加開夜航船班等。目前滯留馬祖旅客約800人。

連江縣政府交通旅遊局傍晚發布公告指出，14日立榮航空將加開3班臨時航班，共6架次，包括松山往返南竿2班4架次、台中往返南竿1班2架次。松山、台中往南竿已開放網路訂位；南竿返回松山及台中的航班，將於明天上午8時起在南竿機場現場開放候補。

交旅局指出，台馬船運部分，14日加開交通船「台馬之星」疏運航班，中午12時從基隆港出發開往南竿福澳港，晚間9時30分從南竿前往基隆。基隆往南竿航班已開放網路訂位；南竿往基隆航班則於明下午3時起開放抽取號碼牌，並於晚間6時依序現場售票。「新台馬輪」明晚航班則正常開航。

此外，14日島際交通與小三通船舶，除南竿往東引，以及南竿往大坵停航外，其餘均恢復正常開航。

根據交旅局統計，受颱風楊柳影響滯留馬祖旅客約為800人。若明天海象與天候許可，有機會完成滯留旅客疏運作業。

