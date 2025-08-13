快訊

LDCT肺癌篩檢救命！台大名醫籲50至65歲普篩 啟動早篩早治新藍圖

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
癌症希望基金會今舉辦「健康台灣全球領航—精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動，邀集國內頂尖肺癌防治權威齊聚，擘劃早期肺癌防治下一階段政策藍圖，超前部署早期肺癌治療策略。記者沈能元／攝影
癌症希望基金會今舉辦「健康台灣全球領航—精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動，邀集國內頂尖肺癌防治權威齊聚，擘劃早期肺癌防治下一階段政策藍圖，超前部署早期肺癌治療策略。記者沈能元／攝影

肺癌連續21年位居國人十大癌症首位，衛福部國健署自民國111年起，將低劑量電腦斷層納入公費篩檢，對象為吸菸、肺癌家族史等高風險群，至今篩檢21萬人次，找出2506例肺癌個案。但台大醫院外科部主任陳晉興表示，依現行篩檢方式，仍有一半患者無法檢出，建議針對50到65歲進行普篩，未罹癌者5年後再篩一次，充分發揮普篩效果，以利早期發現肺癌患者。

癌症希望基金會今舉辦「健康台灣全球領航—精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動，邀集國內頂尖肺癌防治權威齊聚，擘劃早期肺癌防治下一階段政策藍圖，超前部署早期肺癌治療策略。

中央研究院士楊泮池說，對比低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢前後找出的確診個案，第四期從50%降到7%；第一、二期從33%增到78%，肺癌診斷期別顯著翻轉，並預期降低肺癌死亡率53%。前副總統陳建仁表示，現階段篩檢成效佳，如何幫助病人順利接軌精準診斷與早期治療，為肺癌防治的關鍵課題。

AI時代到來，台灣肺癌學會理事長楊政達說，肺癌篩檢率提升後，連帶增加影像判讀及診斷量能負擔，AI數位工具的導入可提升診斷效率與準確度。為達到精準治療，台灣肺癌研究學會理事長楊志新提醒，早期肺癌病人應及早進行基因檢測，如EGFR、ALK基因檢測、PD-L1表現評估，讓醫療團隊量身訂製最適切的治療方案。

陳晉興說，肺癌愈早發現，復發機率愈低，目前篩檢對象為吸菸、具肺癌家族史等，但採用現行篩檢方式，仍有一半患者無法檢出，建議比照乳癌、大腸癌，受限經費不足，應針對50到65歲族群進行普篩，避免發現罹癌而影響整個家庭，5年後再次篩檢，65歲以上不需普篩，待有症狀時再檢查治療即可。

中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅認為，若要提升肺癌防治成效，須聚焦於早期肺癌，應全面擴大早期篩檢覆蓋率、提升基因檢測及早期治療的可近性。

義大癌治療醫院內科副院長黃明賢則分析，目前早期肺癌輔助治療尚未與國際治療指引充分接軌，建議政府擴大早期篩檢的同時，應同步優化早期肺癌的健保資源配置。

針對早期肺癌輔助治療，高雄長庚醫院內科部副部長王金洲說，手術切除雖為早期肺癌的主要治療方式，但須結合輔助治療策略和長期追蹤，以有效降低復發與轉移風險。台灣癌症基金會執行長張文震強調，呼應國家癌症治療三箭策略，肺癌防治政策必須確保「早期篩檢、精準診斷、早期治療」三大環節無縫接軌。

癌症醫學會理事長陳仁熙建議，若能將健保資源重心前移至早期肺癌診斷及治療，不僅提升治癒率，更有助減少後續重症治療、住院及長照等資源負擔。他說，除了現行健保、癌症新藥暫時性支付專款外，政府應積極推動多元化的支付機制，如共同負擔、第二層健保制度等，以提升早期肺癌治療的可近性。

