國道稽查...花生醬過期2個月還在用 新竹交流道附近燒臘便當挨罰9萬元

國道服務區是民眾駕駛途中的重要據點，各服務區積極提升硬體設施與公共服務，許多品牌商家進駐。食品藥物管理署日前針對這些餐飲業者展開稽查，新竹交流道附近有商家的花生醬被查出過期2個月，恐吃進黃麴毒素，且該店家未投保產品責任險，2項違規合計挨罰9萬元。

食藥署公布「114年國道服務區暨交流道周邊餐飲業稽查專案查核結果」，共稽查205家餐飲業者，檢查食品業者登錄、責任險、標示、作業環境及人員衛生等。食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，稽查人員在5月22日於新竹交流道附近的「鹿也港式燒臘便當」發現一罐保存期限到3月24日的花生醬，有吃進黃麴毒素的危險。

這罐花生醬沒有與使用中的醬料分開放置，違反「食品安全衛生管理法」第15條，另發現業者沒有投保產品責任險，違反「食品安全衛生管理法」第13條，兩項違規分別被開罰新台幣6萬元和3萬元罰鍰，已由所轄地方政府衛生局依法裁處辦理。

本次查核結果，部分業者查有食品從業人員未辦理健康檢查或無法提具健檢報告、冷藏（凍）庫不潔或未有溫度紀錄、作業環境不潔等不符「食品良好衛生規範（GHP）準則」規定，經限期改正，均複查合格；另抽驗即食食品及各式調味醬等共132件，依產品類別分別檢驗食品中微生物及防腐劑等項目，均符合規定。

食藥署呼籲業者，應遵守食安法相關規定並落實自主管理，倘經查獲不符合GHP準則且複查不合格者，將依違反食安法第8條規定，以食安法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如未投保產品責任險，將依違反食安法第13條規定，以食安法第47條規定處新台幣3萬元罰鍰。

