類鼻疽再增5例、其中1死 鉤端螺旋體也加5例

疾管署今天表示，國內8月5至12日新增5例本土類鼻疽，其中1死，及5例鉤端螺旋體病本土病例，均在丹娜絲颱風後發病。類鼻疽死亡個案為60多歲高雄男性，長期使用非自來水水源。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪表示，8月5至12日新增5例類鼻疽本土病例、其中1例死亡。個案居住地分別為高雄市3例（含1例死亡）及台中市、台南市各1例，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於7月20日至8月2日，均有糖尿病或高血壓等慢性病史，其中2位具汙水、汙泥相關接觸史。

對於死亡個案，曾淑慧說明，為60多歲男性，8月2日至7日期間，陸續出現發燒、胸悶、呼吸喘、腹痛、咳嗽等症狀且病況加劇，多次就醫，並於8月7日收治住院，因病情持續惡化，不幸於住院當天因疑似敗血性栓塞併呼吸衰竭死亡，後於血液中檢出類鼻疽桿菌確診。

曾淑慧指出，死亡個案家屬均無類鼻疽感染相關症狀，也未提及老翁曾有汙水或汙泥接觸史，但有長期使用非自來水水源的情形。

疾管署統計，今年國內累計40例類鼻疽本土病例、其中3例死亡，為歷年同期第3高，低於2024年的61例與2005年的54例。

今年的類鼻疽本土患者年齡以65歲以上25例、50至64歲13例較多，分布以高雄市30例最多，其次台中市6例、台南市3例、屏東縣1例。其中18例於丹娜絲颱風後發病，分布高雄市14例、台中市2例及台南市2例。

鉤端螺旋體病部分，疾管署表示，8月5日至12日新增5例鉤端螺旋體病本土病例，均為丹娜絲颱風後發病，其中3例有汙水汙泥相關接觸史。今年累計24例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，其中9例於丹娜絲颱風後發病，分布台中市3例、花蓮縣、南投縣、台北市、基隆市、嘉義縣、台南市各1例。

疾管署提醒，強風暴雨易使土壤及泥水中的類鼻疽與鉤端螺旋體等病原菌暴露於地面，除了接觸傳播外，尚可能經由食入受汙染的水，或吸入性感染。民眾飲水務必煮沸後再飲用，清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，並佩戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。

