鋼琴名家周善祥室內樂音樂會 苗北藝術節獨有

2025苗北藝術節今天公布節目，除了國內3大樂團推出經典節目之外，旅歐鋼琴名家周善祥也將專程到苗北藝術節，帶來他創作的鋼琴五重奏樂亞洲首演，讓樂迷眼睛一亮。

周善祥這次與小提琴家李宜錦、杜沁澐、中提琴家趙怡雯、大提琴家歐陽伶宜組成的首席弦樂四重奏合作，鵬博藝術總經理徐鵬博今天在記者會上表示，這場演出是周善祥自己主動提出，「他表示他從未與國內音樂家合作室內樂，這是他創作問世之後的世界首演，非常難得。」

每年國家交響樂團、國立台灣交響樂團與台北市立交響樂團齊聚苗北藝術節，已成為樂壇盛事，今年3團節目各有特色，國台交推出奧登薩默（AndreasOttensamer）攜手小提琴家魏靖儀的音樂會，還將帶來電子管風琴演出聖桑第三號交響曲「管風琴」，讓苗北藝術節節目更加多元。

北市交推出「從巴黎到好萊塢—亞歷山大．戴斯培與TSO」，邀請奧斯卡電影配樂大師亞歷山大・戴斯培（Alexandre Desplat）指揮全場電影配樂，非常難得。國家交響樂團則請來指揮名家漢斯．葛拉夫（Hans Graf）與小提琴名家卡瓦科斯（LeonidasKavakos）帶來柴科夫斯基「小提琴協奏曲」，名家名曲相得益彰。

值得一提的是，這次展覽將推出旅法藝術家吳炫三工作室策劃的「熾熱南島─吳炫三特展」，吳炫三以南島農村記憶為主題，展出多件代表性繪畫與雕塑，傳達藝術家對土地與文化的深刻情感，也展現獨特的創作風格。吳炫三表示，謝謝苗北藝文中心的邀請，讓他可以到他藝術界好朋友朱銘的家鄉展覽。

苗北藝術節藝術總監林佳瑩表示，這次非常榮幸可以請到吳炫三參與苗北藝術節，林佳瑩分享，吳炫三跟朱銘是多年好友，兩人一直很想舉行聯展，但一直未能實現，現在朱銘已經遠行，「我們去年邀請朱銘的雕塑作展覽，今年能請來吳炫三作品來展覽，也可以說是『連展』了。」

其他節目還包括朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「泥巴」，將踏上苗北藝術節舞台，演出取材苗栗蘆竹湳知名陶瓷企業的奮鬥故事。朱宗慶打擊樂團團長吳思珊表示，之前朱團遭逢祝融，重建「泥巴」象徵浴火重生，藉由「火」與「光」的意象，用擊樂鼓舞觀眾面對再大困難，仍要勇敢前行。

苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，苗北藝術節持續引進具有國際視野，或是在地價值的創作，希望讓藝術成為大家生活中不可或缺的共同記憶。2025苗北藝術節將從10月3日至12月28日舉行，地點在苗北藝文中心。 2025苗北藝術節10月將盛大開跑，13日下午在台北國家戲劇院舉辦宣告記者會，公布精彩展演內容，現場並以弦樂四重奏演出為活動宣傳。圖／中央社

