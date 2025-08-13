刪墮胎須配偶同意倡議達附議門檻 國健署：修法中
女性身體自主權抬頭，公共政策網路參與平台倡議刪除墮胎配偶同意等，短短2週達附議門檻，國健署回應，優生保健法修法方向含刪除墮胎須配偶同意，已完成預告，後續依法辦理。
提議者雅嘎在今年7月27日提案指出，中華民國刑法仍將墮胎視為刑事犯罪；優生保健法明訂，除特定情況外，包括孕婦或配偶有遺傳疾病、精神疾病，懷孕可能危害孕婦生命健康，因性侵或亂倫懷孕，以及未婚少女懷孕等，墮胎不得合法實施，進行墮胎須經法定配偶同意。
提議者認為，這些規範限制女性身體自主權，也帶來法律矛盾及社會不公。除了呼籲刪除刑法中的墮胎罪條文，盼取消優生保健法中墮胎需法定配偶同意的規定，確保女性能依自身意願自由決定是否墮胎，保障個人身體自主權，政府也應提供安全、免費的合法墮胎服務。
倡議者也提到，應積極推動去除墮胎相關社會污名，通過公共教育與媒體宣導，營造尊重女性選擇友善環境，引進並推廣北歐式性教育課程，涵蓋避孕知識。倡議提案一出迅速得到社會迴響，8月9日就達到5000人附議門檻，附議仍不斷增加，截至8月13日已達5237人。
衛生福利部國民健康署為優生保健法主責單位，今天透過文字向中央社記者說明，已擬具優生保健法修正草案，更名為生育保健法，修正方向含刪除人工流產配偶同意權，已於民國111年1月14日至同年3月15日進行60天預告。
國健署進一步解釋，在3年前完成預告後，根據預告期間各界回饋意見，已舉辦多場會議徵詢專家及民間團體意見，並提請衛生福利部優生保健諮詢會及法規委員會進行討論，持續依法制作業程序辦理修法作業。
有關公共政策網路參與平台提案「刪除墮胎罪與配偶同意權，推動免費墮胎與去污名化，落實北歐式性教育及免費避孕資源」已成案，國健署表示，將會於8月22日前聯繫提案人確認提案訴求，並於10月9日前於平台上正式回應研議及參採情形。
