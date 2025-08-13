快訊

楊柳颱風出海別輕忽！15縣市豪大雨特報 雨彈恐炸到明天清晨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署今下午17時15分針對全台15縣市發布豪雨及大雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣為大豪雨，恐一路下到明天清晨。示意圖。聯合報系資料照
中央氣象署下午17時15分針對全台15縣市發布豪雨大雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣為大豪雨，恐一路下到明天清晨。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(13)日台東縣地區、花蓮縣地區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、嘉義、南投地區、新竹至台中山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣。豪雨：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島。大雨：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、澎湖縣。影響時間：13日下午至14日晨。

