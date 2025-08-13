500碗全台小吃新指南...苗栗3店家入選 縣圖配合推出「紙上500碗」
第三屆「500碗：全台小吃新指南」美食大獎評選結果最近揭曉，苗栗縣共有3家在地店家脫穎而出，展現地方美食特色。縣立圖書館表示，配合推廣美食概念，即日起至9月30日在縣圖4樓苗栗分區資源中心辦「紙上500碗」主題書展，精選50本與台灣在地小吃、美食文化、飲食旅行相關的熱門書籍，盼「濃縮500碗的精彩滋味」讓讀者品嘗。
苗栗縣教育處表示，今年獲500碗好評的苗栗店家分別為三灣鄉「古早味婆菜」、通霄鎮「白沙屯外省牛肉麵」、苗栗市「阿梅姐日常手作·味自慢糧倉」，展現苗栗小吃文化的豐富魅力與地域特色。為呼應這波美食熱潮，縣圖苗栗分區資源中心特別策劃「紙上500碗：美食書展50選」主題書展，邀讀者透過閱讀展開一場味覺與文化交織的旅程，除了要向經典致敬，也希望大家開啟一段豐富的味覺之旅。
苗栗縣長鍾東錦表示，小吃不僅是一種味覺享受，更是文化、歷史與人情的體現，透過這次書展，希望民眾能在閱讀中認識更多在地美食背後的故事，也為日常生活增添滋味與靈感。
鍾東錦的妻子陳美琦日前分赴苗栗市「阿梅姐日常手作·味自慢糧倉」、三灣鄉「古早味婆菜」祝賀店家，通霄「白沙屯外省牛肉麵」將擇期前往祝賀。
「紙上500碗」主題書展以閱讀致敬經典小吃，歡迎大家前來一起用文字品味台灣、用閱讀感受人情。活動詳情請上苗栗縣政府網站（https://www.miaoli.gov.tw）或苗栗縣立圖書館網站（https://lib.miaoli.gov.tw）查詢，或洽聯絡人饒小姐 037-559243、037-559001。
