500碗全台小吃新指南...苗栗3店家入選 縣圖配合推出「紙上500碗」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉「古早味婆菜」主打客家傳統炸物「芋頭餅」、「南瓜餅」等手工製作，入選今年第三屆500碗，縣長鍾東錦的妻子陳美琦（左二）日前赴三灣鄉公所祝賀得獎店家。圖／苗栗縣政府提供
第三屆「500碗：全台小吃新指南」美食大獎評選結果最近揭曉，苗栗縣共有3家在地店家脫穎而出，展現地方美食特色。縣立圖書館表示，配合推廣美食概念，即日起至9月30日在縣圖4樓苗栗分區資源中心辦「紙上500碗」主題書展，精選50本與台灣在地小吃、美食文化、飲食旅行相關的熱門書籍，盼「濃縮500碗的精彩滋味」讓讀者品嘗。

苗栗縣教育處表示，今年獲500碗好評的苗栗店家分別為三灣鄉「古早味婆菜」、通霄鎮「白沙屯外省牛肉麵」、苗栗市「阿梅姐日常手作·味自慢糧倉」，展現苗栗小吃文化的豐富魅力與地域特色。為呼應這波美食熱潮，縣圖苗栗分區資源中心特別策劃「紙上500碗：美食書展50選」主題書展，邀讀者透過閱讀展開一場味覺與文化交織的旅程，除了要向經典致敬，也希望大家開啟一段豐富的味覺之旅。

苗栗縣長鍾東錦表示，小吃不僅是一種味覺享受，更是文化、歷史與人情的體現，透過這次書展，希望民眾能在閱讀中認識更多在地美食背後的故事，也為日常生活增添滋味與靈感。

鍾東錦的妻子陳美琦日前分赴苗栗市「阿梅姐日常手作·味自慢糧倉」、三灣鄉「古早味婆菜」祝賀店家，通霄「白沙屯外省牛肉麵」將擇期前往祝賀。

「紙上500碗」主題書展以閱讀致敬經典小吃，歡迎大家前來一起用文字品味台灣、用閱讀感受人情。活動詳情請上苗栗縣政府網站（https://www.miaoli.gov.tw）或苗栗縣立圖書館網站（https://lib.miaoli.gov.tw）查詢，或洽聯絡人饒小姐 037-559243、037-559001。

第三屆「500碗：全台小吃新指南」美食大獎評選結果最近揭曉，苗栗縣共有3家在地店家脫穎而出，展現地方美食特色；縣立圖書館配合推廣美食概念，即日起至9月30日在縣圖4樓苗栗分區資源中心辦「紙上500碗」主題書展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣三灣鄉「古早味婆菜」入選今年第三屆500碗，縣長鍾東錦的妻子陳美琦（左五）日前到三灣鄉公所祝賀得獎店家。圖／苗栗縣政府提供
第三屆「500碗：全台小吃新指南」美食大獎評選結果最近揭曉，苗栗縣共有3家在地店家脫穎而出，展現地方美食特色；縣立圖書館配合推廣美食概念，即日起至9月30日在縣圖4樓苗栗分區資源中心辦「紙上500碗」主題書展。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「阿梅姐日常手作·味自慢糧倉」入選今年第三屆500碗。記者胡蓬生／攝影
