注意強降雨！楊柳颱風出海竟擺尾 螺旋雨帶正向高雄移入

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
楊柳颱風離台卻擺尾，高雄氣象站發現螺旋雨帶移入高雄。記者劉學聖／攝影
楊柳颱風離台卻擺尾，高雄氣象站發現螺旋雨帶移入高雄。記者劉學聖／攝影

楊柳颱風今天侵台，雖在下午4時已經從台南七股出海，但是高雄氣象站發覺，有一波颱風螺旋雨帶正向高雄移入，提醒民眾注意強降雨，不要掉以輕心。

高雄氣象站在今下午4時54分發布警告，表示南高雄沿海有一波颱風螺旋雨帶移入中，請小心強陣風、強降雨和雷擊。

高雄氣象站今天在高雄測得的最大陣風，是中午12時54分，在高雄市大樹區中正一路，測得10級陣風。

楊柳颱風離台卻擺尾，高雄氣象站發現螺旋雨帶移入高雄。圖／高雄氣象站提供
楊柳颱風離台卻擺尾，高雄氣象站發現螺旋雨帶移入高雄。圖／高雄氣象站提供

