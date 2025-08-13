台灣文學講座大馬續緣 楊双子、郭強生等4作家接力開講

文化部近年在海外推動台灣文學系列講座，深受讀者歡迎，8月中旬起持續在馬來西亞舉辦，由作家楊双子、洪愛珠、郭強生及平路接力登場，與海外讀者分享創作心路歷程。

根據文化部發布新聞稿，文化部駐馬來西亞文化組第二度與誠品吉隆坡聯手推出「台灣文學系列講座」，5月底到7月辦理講座，讓馬來西亞讀者認識台灣獨立書店、獨立出版及閱讀推廣等動人風景，8月將持續辦理。

去年底甫獲美國國家圖書獎的楊双子將率先登場，於16日與馬來西亞作家兼出版人林韋地對談「台灣漫遊錄」背後的虛構工程與文化脈絡；30日由洪愛珠以「一張北台灣的家庭餐桌」為題，從飲食談家族與記憶。

作品已賣出多國版權的郭強生，9月13日聚焦剖析他的中篇小說「尋琴者」；9月20日由國家文藝獎得主平路，分享她的文字奇幻旅程。

各場次講座皆免費，採事先報名，活動詳見「誠品馬來西亞」App或臉書（Facebook）專頁。

商品推薦