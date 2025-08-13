聽新聞
0:00 / 0:00
台灣文學講座大馬續緣 楊双子、郭強生等4作家接力開講
文化部近年在海外推動台灣文學系列講座，深受讀者歡迎，8月中旬起持續在馬來西亞舉辦，由作家楊双子、洪愛珠、郭強生及平路接力登場，與海外讀者分享創作心路歷程。
根據文化部發布新聞稿，文化部駐馬來西亞文化組第二度與誠品吉隆坡聯手推出「台灣文學系列講座」，5月底到7月辦理講座，讓馬來西亞讀者認識台灣獨立書店、獨立出版及閱讀推廣等動人風景，8月將持續辦理。
去年底甫獲美國國家圖書獎的楊双子將率先登場，於16日與馬來西亞作家兼出版人林韋地對談「台灣漫遊錄」背後的虛構工程與文化脈絡；30日由洪愛珠以「一張北台灣的家庭餐桌」為題，從飲食談家族與記憶。
作品已賣出多國版權的郭強生，9月13日聚焦剖析他的中篇小說「尋琴者」；9月20日由國家文藝獎得主平路，分享她的文字奇幻旅程。
各場次講座皆免費，採事先報名，活動詳見「誠品馬來西亞」App或臉書（Facebook）專頁。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言